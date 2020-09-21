أوبو تعلن رسميًا عن هاتف Reno4 SE بسعر منافس

أعلنت شركة أوبو اليوم الاثنين عن هاتف جديد في سلسلة (رينو4) Reno4، وهو الهاتف (رينو4 إس إي) Reno4 SE الذي يعد أرخص هواتف السلسلة سعرًا، مع أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج Dimensity 720.

وعلى غرار هواتف السلسلة الأخرى، يمتاز هاتف Reno4 SE بأنه خفيف الوزن ونحيف، إذ لا تتجاوز سماكته 7.9 ملم. وهو يقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.43 بوصات وبدقة 2400×1800 بكسل، وهي تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتز.

وتمتاز شاشة الهاتف بمستوى سطوع عالٍ قدره 600 شمعة، وهناك حساس بصمة تحتها، وهي تحتوي أيضًا ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي Reno4 SE – بالإضافة إلى معالج Dimensity 720 5G – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، ولكنها غير قابلة للتوسعة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات ضمن نظام مربع الشكل، وتأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وتأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي Reno4 SE بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع 65W SuperVOOC Flash Charge 2.0. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، بدلًا من واجهة المستخدم ColorOS 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويمكن طلب الهاتف Reno4 SE أوليًا في الصين اعتبارًا من اليوم، وذلك بسعر يعادل 370 دولارًا لخيار الذاكرة 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 415 دولارًا لخيار الذاكرة 256 جيجابايت. وسيبدأ شحن الهاتف اعتبارًا من 25 أيلول/ سبتمبر الجاري. وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي: الأسود، والأزرق، والأبيض.





