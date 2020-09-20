MyAppCost.. تطبيق يساعدك في تقدير تكلفة إنشاء تطبيقك

تبحث الشركات بشكل عام عن خدمات لإنشاء وتطوير التطبيقات في السوق بهدف إنشاء تطبيق خاص بعملها، ونعتقد أن الأسعار يجب أن تكون دائمًا شفافة وواضحة، ولهذا السبب نرشح لك تطبيق MyAppCost لمساعدتك على فهم التكلفة التقريبية والجدول الزمني لتطوير تطبق الويب أو الهاتف المحمول.

يعتبر تطبيق MyAppCost آلة حاسبة لتقدير تكلفة تطوير التطبيقات بدون مستشارين أو تكاليف خفية يتم اكتشافها عادة بعد فترة طويلة من موافقتك على بعض التعاون.

يتضمن تطبيق MyAppCost المجاني خيارات ومزايا رئيسية وعمليات تكامل مختلفة، حيث يمكنك اختيار أنواع مختلفة من التطبيقات والأنظمة الأساسية وحتى المعلمات الإضافية وستتمكن من رؤية السعر التقريبي والجدول الزمني لتطوير تطبيقك وما يتم تضمينه فيه.

يعتمد التطبيق في تقدير الأسعار على متوسط ​​الأسعار الحالية بالساعة لتطوير برامج التطبيقات، وقد تختلف الأسعار بالساعة حسب الدولة.

يتيح لك التطبيق كل شيء بطريقة شفافة وواضحة، ويسهل التطبيق الأمر عندما تتحدث إلى شركة تطوير برمجيات، حيث ستكون مستعدًا لمناقشة السعر الذي يتم تقديمه لك.

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي، أما مستخدمي هواتف آيفون فيمكنهم تجربة التطبيق من خلال تحميله من متجر آب ستور.

الجدير بالذكر أنه يجب عليك قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع تحديد التكلفة التي يحتاجها، حيث تعتبر هذه من أهم الخطوات، لذلك يجب أن تضع خطة لدراسة جدوى تشمل تحديد كافة التكاليف وبهذا الشكل تضمن قيام المشروع بطريقة صحيحة، وبما أن التجارة أصبحت إلكترونية الآن سنجد أن الكثير من الصناعات ترغب في دخول التجارة الإلكترونية ويريدون أن يتعرفوا على تكلفة إنشاء التطبيقات الخاصة بهم، لأن من خلال التطبيق يتم الترويج عن الخدمة أو السلعة المراد بيعها، فيعد هذا التطبيق أساس التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه يتيح للمستثمر التواصل مع عدد كثير من العملاء، وبالتالي فإن منتجه يصبح متداول للجميع.

ولأهمية هذا الأمر حرصنا أن نتكلم في هذا الموضوع عن تطبيق MyAppCost وذلك بغية مساعدة الشركات والمشاريع على تقدير التكلفة الأولية لإنشاء تطبيقهم الخاص، سواء أكان التطبيق موجه لمستخدمي هواتف آيفون أو موجه لمستخدمي هواتف أندرويد.