iOS 14.. كيفية إفساح المجال للنظام الجديد في جهاز آيفون

تستهلك التحديثات الجديدة لنظام (iOS) بشكل عام الكثير من المساحة، وإذا كنت ترغب بالحصول على نظام التشغيل iOS 14 الجديد، فهناك حل مدمج لتقليص ما هو موجود في هاتفك لإفساح المجال ولا يتعين عليك اتباع نهج القوة الصارمة المتمثلة في حذف التطبيقات أو الصور بشكل جماعي.

عادةً ما تزيد تحديثات (iOS) – خاصةً التحديثات الرئيسية مثل نظام iOS 14 – عن عدة جيجابايت، ويجب أن يكون لديك على الأقل هذا القدر من المساحة في وحدة التخزين الداخلية لجهاز آيفون لتثبيت التحديث بنجاح. لذلك إليك بعض الخيارات التي ستساعدك في إيجاد مساحة في وحدة التخزين الداخلية.

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم انتقل إلى الإعدادات العامة، حيث ستجد في هذه القائمة (مساحة تخزين آيفون)، حيث سيعطيك هذا الإعداد تفصيلًا ملونًا لما يشغل المساحة في هاتفك حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان الشيء الذي يشغل مساحة التخزين الداخلية هو تطبيقاتك أو موسيقاك أو صورك أو مزيج من الثلاثة.

تمنحك هذه القائمة أيضًا بعض الخيارات لإخلاء المساحة على عجل، حيث ستجد بين هذه الخيارات خيار حذف رسائل (iMessage) القديمة ونقل الصور المخزنة إلى (iCloud) و(إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة). كل هذه حلول تلقائية، مما يعني أنها ستوفر مساحة تخزين بمجرد تمكينها دون الحاجة إلى التفكير في الأمر مرة أخرى، لذلك هذا حل جيد إذا كنت تريد بعض المساحة فقط ولا تهتم إذا اختفت الرسائل أو التطبيقات التي لا تستخدمها.

سترى قائمة بتطبيقاتك مقسمة حسب حجم المساحة التي تشغلها، حيث يعد هذا مفيدًا إذا كنت تفضل رؤية الأرقام بالألوان، أو إذا كنت تعاني من عمى الألوان الذي يجعل رؤية الألوان على الرسم البياني صعبًا في الرؤية، كما يمكنك تحديد كل تطبيق من التطبيقات، ويقدم لك العديد من هذه الخيارات حلول محددة حول كيفية إدارة مساحة التخزين الخاصة بك.

على سبيل المثال: قبل تثبيت التحديث، لاحظنا أن تطبيق (Podcasts) كان يشغل مساحة أكبر مما ينبغي، وعندما فتحنا تلك القائمة، رأينا أن لدينا العديد من ملفات البودكاست المخزنة على الهاتف لم نعد نستمع إليها، وتمكنا من حذفها بسرعة، حيث أدى هذا إلى توفير مساحة كافية لتثبيت iOS 14 الجديد.

تقدم بعض التطبيقات عناصر تحكم دقيقة للغاية، على سبيل المثال: Apple Music، يوضح لك مقدار البيانات التي يشغلها كل فنان اشتريت منه الموسيقى، ويمكنك حذف ما تراه مناسبًا. كما تتيح لك (الرسائل) حذف الملفات والمرفقات الكبيرة التي تم إرسالها وأي مستندات أخرى لا تزال تشغل مساحة، وتتوفر عناصر التحكم هذه في الغالب في تطبيقات آيفون الأصلية، ولا توجد في تطبيقات الجهات الخارجية، ولكن من الجيد أن تكون متوفرة مع ذلك.