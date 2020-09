5 ميزات في ساعة آبل الذكية تسهل عليك العمل عن بُعد

تعتبر (ساعة آبل الذكية) Apple Watch من أهم الأجهزة القابلة للارتداء وأكثرها شيوعًا، فمنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015 تواصل آبل تطويرها بحيث يمكنك استخدامها في إنجاز العديد من المهام اليومية دون الحاجة لهاتف آيفون.

تدعم ساعة آبل الذكية العديد من الميزات التي يمكن أن تساعدك في إنجاز مهام العمل بشكل أكثر كفاءة، وسنستعرض اليوم هذه الميزات وكيفية إعدادها لتكون مفيدة للغاية:

يعرض تطبيق (التذكيرات) Reminders في ساعة آبل تذكيرات iCloud مجمعة في القوائم الذكية والقوائم المخصصة نفسها التي تظهر في هاتف آيفون، كما يمكنك إضافة تذكيرات جديدة بسرعة باستخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri في الساعة لتذكيرك بأداء بعض المهام.

يمكنك أن تطلب من سيري في ساعة آبل جدولة تذكير من أجلك، كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الساعة الجانبي (Digital Crown) لاستدعاء سيري، ثم يمكنك قول ما تريد مباشرة بدون قول عبارة “مرحبا سيري”، حيث إنه ابتداءً من إصدار (watchOS 5) لن تحتاج إلى قول هذه العبارة لتنفيذ الأوامر الصوتية في ساعة آبل الذكية.

وفيما يلي بعض الأمثلة:

(ذكّريني بإرسال بريد إلكتروني إلى أحمد في الساعة 4 مساءً) Remind me to email Ahmed at 4 p.m.

(ذكّريني عند الوصول إلى المنزل بالتحقق من البريد الإلكتروني) Remind me when I get home to check the email.