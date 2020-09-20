هواتف آيفون.. 5 من مشاكل الأداء الشائعة وطرق التغلب عليها

تتعرض هواتف آيفون في بعض الأحيان إلى مشاكل تسبب الإزعاج لمستخدميها تبدأ من عدم استجابة أحد التطبيقات عند فتحه، ومرورًا بنفاد شحن البطارية بسرعة، وانتهاءً بتوقف الهاتف نفسه عن الاستجابة بشكل كامل.

سنتعرف في مقالنا على بعض المشاكل التي تتعرض لها هواتف آيفون وطرق حلها:

1. توقف أحد التطبيقات عن الاستجابة:

تُعتبر مشكلة توقف أحد التطبيقات عن العمل على نحو غير متوقع، أو توقفه عن الاستجابة أثناء الاستخدام، أو عدم إمكانية فتحه من المشاكل الشائعة التي قد تواجهها في هواتف آيفون، وفي هذه الحالة هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها للتغلب على ذلك، وهي:



فرض إغلاق التطبيق وفتحه مجددًا.

إعادة تشغيل الهاتف ثم يمكنك فتح التطبيق لتتحقق من أنه يعمل على النحو المتوقع.

البحث عن تحديث متاح للتطبيق في متجر التطبيق، وتثبيته.

إذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة في حل المشكلة، يمكنك حذف التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى.



2- تعذّر الاتصال بشبكة الواي فاي:

تُعتبر أيضًا مشكلة تعذّر الاتصال بشبكة الواي فاي من المشاكل الشائعة في هواتف آيفون ولكن حلها سهل للغاية كل ما عليك فعله هو تشغيل (وضع الطيران) Airplane Mode لبضعة ثواني ثم قم بإيقافه مرة أخرى.

إذا قمت بهذه الخطوة لا يزال يتعذر عليك الاتصال بالشبكة، فيجب عليك القيام بخطوة إعادة تعيين إعدادات الشبكة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون، ثم اضغط على خيار (عام)



اضغط على خيار ( إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (إعادة تعيين إعدادات الشبكة) Reset network settings. حيث سيؤدي هذا أيضًا إلى إعادة تعيين شبكات Wi-Fi، وكلمات المرور، وإعدادات شبكات VPN التي استخدمتها سابقًا.

3- توقف الهاتف عن الاستجابة:

عند توقف هاتف آيفون عن الاستجابة، فتعتبر عملية إعادة التشغيل حلًا بديهيًا وسريعًا، حيث تعتمد إعادة التشغيل على طراز هاتف آيفون الذي تستخدمه:

عند استخدام أحد هواتف آيفون التي تملك زر الرئيسية، اضغط على هذا الزر مع زر إعادة التشغيل في الوقت نفسه لمدة عشر ثواني حتى تظهر علامة آبل.

عند استخدام هاتف آيفون الذي يعمل بمعرّف الوجه (Face ID) يجب عليك أن تضغط مع الاستمرار على أي من زري مستوى الصوت والزر الجانبي إلى أن يظهر شريط تمرير إيقاف التشغيل، ثم اسحب شريط التمرير، ثم انتظر 30 ثانية حتى يتم إيقاف تشغيل الهاتف

4- مشكلة نفاد شحن البطارية بسرعة:



للحفاظ على عمر بطارية هاتف آيفون يُفضّل إيقاف التطبيقات التي تستهلك البطارية بشكل كبير من خلال الخطوات الآتية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم البطارية.

مرر إلى الأسفل لتجد قائمة بالتطبيقات التي تستخدم البطارية مع مقدار استهلاك كل تطبيق.

ابحث عن التطبيقات التي تستخدم البطارية بكثافة في الخلفية، حيث ستجد تطبيقات غير مهمة، مثل: فيسبوك تقوم بعملية التحديث في الخلفية عند عندم استخدام التطبيق وهو ما يستهلك من عمر البطارية، ولإيقاف هذه التطبيقات:

انتقل إلى الإعدادات، ثم خيار (عام) General، ثم التطبيقات النشيطة بالخلفية (Background App Refresh).

قم بإيقاف التطبيقات التي لا ترغب بعملها في الخلفية.

بإمكانك أيضًا التحقق من صحة البطارية من خلال الانتقال إلى (الإعدادات)، ثم الضغط على خيار (البطارية)، ثم الضغط على خيار (صحة البطارية) Battery Health حيث يمكنك معرفة هل البطارية بحاجة إلى الاستبدال أم لا؟



5. مشكلة مساحة التخزين:

توجد أداة مدمجة في نظام التشغيل iOS لإدارة مساحة التخزين، حيث تقوم باقتراح بعض النصائح لمعالجة المشاكل المتعلقة بسعة التخزين في الهاتف:

انتقل إلى (الإعدادات)، ثم اضغط على خيار (عام).

اضغط على خيار (iPhone Storage)، حيث ستظهر لديك قائمة مقترحات بخصوص التطبيقات.

كما يمكنك الضغط على أحد التطبيقات لمعرفة الخيارات المقترحة لتحرير بعض المساحة التخزينية التي يستخدمها هذا التطبيق.

بالإضافة لكل ما سبق، هناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لتحسين هاتفك مثل تحديث نظام التشغيل، حيث يمكنك التأكد من وجود أي تحديثات من خلال (الإعدادات).

وفي حال فشلت كل الحلول السابقة ، قم بتنزيل تطبيق (Apple Support) وابدأ جلسة محادثة مع أحد موظفي خدمة العملاء،حيث يمكن للموظف إرشادك إلى المزيد من الخطوات، كما بإمكانه الوصول إلى سجلات الجهاز (بإذن منك) لتشخيص المشاكل الكبرى.