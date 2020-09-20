كيف يمكنك تغيير المتصفح الافتراضي في آيفون وآيباد؟

يعتبر متصفح (سفاري) Safari هو المتصفح الافتراضي في هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، ومع ذلك يمكنك تثبيت أي متصفح آخر من متجر آب ستور واستخدامه في التصفح إذا كنت تريد ذلك، ولكن إذا كنت ترغب في استخدامه كمتصفح افتراضي في جهازك فسيتعين عليك القيام ببعض الخطوات الإضافية لجعل ذلك ممكنًا.

إليك كيف يمكنك تغيير متصفح سفاري وجعل متصفح كروم متصفحك الافتراضي في آيفون وآيباد؟

أولًا، يجب عليك تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 14 في هاتف آيفون وإصدار نظام التشغيل iPadOS 14 في جهاز آيباد اللوحي، بعد ذلك، ستحتاج إلى تثبيت متصفح (جوجل كروم) Google Chrome من جوجل بالتحديد، أو تحديثه إذا كان موجود في هاتفك، لأنه يعتبر حاليًا المتصفح الوحيد الذي يمكنك تعيينه كمتصفحك الافتراضي بدلًا من متصفح سفاري في آيفون أو آيباد.

ثم بعد ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

قم بالتمرير للأسفل، ثم اضغط على خيار (كروم) Chrome.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تطبيق المتصفح الافتراضي) Default Browser App.

سيظهر لك في النافذة التالية خيارين، هما: (متصفح سفاري) و (متصفح كروم)، اضغط على الأخير لتعيينه كمتصفح افتراضي في جهازك.

هذا كل شيء، إذا كنت ترغب في تعيين متصفح سفاري كمتصفح افتراضي، اتبع الخطوات السابقة ولكن في الخطوة الأخيرة اضغط على متصفح (سفاري) بدلًا من (كروم).

الجدير بالذكر أن شركة آبل قد طرحت إصدارات أنظمة التشغيل iOS 14 و iPadOS 14 مع إصدار نظام التشغيل الخاص بساعة آبل الذكية watchOS 7، يوم الأربعاء الماضي بعد حدث (Time Flies)، الذي بُث عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا (COVID-19) والذي يعتبر أول حدث لشركة آبل في الخريف هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة في الحدث نفسه عن الجيل السادس من ساعتها الذكية (Apple Watch Series 6)، ونسخة جديدة من ساعتها الذكية تُسمى (Apple Watch SE) وإصدار جديد من جهاز (آيباد آير) iPad Air بتصميم الشاشة الكاملة، والجيل الثامن من جهاز آيباد (iPad 8) الذي يأتي بالتصميم نفسه للإصدارات السابقة، وخدمة جديدة للّياقة البدينة تُسمى (Apple Fitness Plus) قائمة على الاشتراك، وخدمة جديدة تُسمى (Apple One) تقدم حزم اشتراك تجمع بين العديد من خدمات الشركة بمستويات أسعار مختلفة.