كيفية إنشاء استطلاع الرأي في واتساب بسهولة

هناك عدة مرات نرغب فيها بإجراء استطلاع سريع وممتع في مجموعات واتساب العائلية أو مجموعات العمل، والبحث عن الإجابات الحاسمة لأسئلة مثل:

من تحب أكثر؟

ما هو اللباس الواجب ارتداؤه في هذه المناسبة؟

من الذي جاء أولًا؟ الدجاجة أم البيضة؟

ما الذي يجب أن أشاهده في عطلة نهاية الأسبوع؟

هل سنحصل على مكافأة أم نزهة؟

كم عدد الذين سينضمون إلى اجتماع الساعة 2 صباحًا؟

عرفت العقود الأخيرة تطورات وتحولات عالمية متسارعة شملت كافة المجالات مما أدى إلى تعاظم أهمية البحث العلمي في مختلف الميادين، ومنها استطلاع الرأي العام وقياس توجهاته لما يكتسيه من أهمية بالغة في مختلف القضايا والمجالات التي باتت تؤثر بشكل كبير على صياغة التحولات العالمية بمختلف توجهاتها. كما أصبح مصطلح الرأي العام من أكثر المصطلحات رواجًا بين الباحثين والأكاديميين نظرًا للمركزية التي بات يشكلها في صياغة الاتجاهات العامة والتأثير على تطور القضايا الحاسمة في البلدان المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية.

حتى على سبيل الاستخدام الشخصي أصبح استطلاع الرأي له أهمية كبيرة ضمن مجموعاتك، وخاصة إذا كنت تستطيع تطبيقه في تطبيق واتساب الشهير.

تتيح لك أداة (https://polls.fr/) إنشاء استطلاع بشكل مجاني، حيث إن استخدام هذه الأداة سهل جدًا وسريع، كما أن التصويت سيكون مباشرة من داخل تطبيق واتساب الشهير، وستظهر النتائج بشكل فوري، ولا حاجة لتنزيل التطبيق لفعل ذلك ولا يلزم تسجيل الدخول أيضًا.

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى (https://polls.fr/) حيث يمكنك البدء في إنشاء استطلاعك، حيث يتضمن الخيار الأول الاسم وهو اختياري، أما الخيار الثاني فيتيح لك وضع سؤالك، كما يمكنك اختيار إجابتين لسؤالك أو ثلاثة أو أربعة كحد أقصى، ثم يجب عليك تحديد زمن للاستطلاع، (يوم \ ساعة \ دقيقة)، ثم يمكنك الضغط على خيار الإرسال وسيتم نقلك إلى الصفحة الثانية التي تتيح لك مشاركة استطلاع الرأي في واتساب مع خيارات التصويت أو يمكنك مشاركة رابط الاستطلاع في تطبيق واتساب.

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يتم استخدامه بشكل شائع على الأجهزة المحمولة، ونجد أيضًا تطبيقات لسطح المكتب متاحة بالإضافة إلى تطبيق الويب، ومع ذلك، ونظرًا إلى ارتباط خدمة المراسلة في الوقت الحالي – على الأقل – برقم هاتفك، فلا تزال بحاجة إلى وجود هاتفك في مكان قريب للمصادقة قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى واتساب على جهازك الحاسب، لذلك يمكنك الاطلاع على خطة التطبيق لتشديد أمان حسابك من هنا.