صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة باستخدام MATLAB مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة باستخدام (ماتلاب) The Complete MATLAB Programming Certification Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 232.
- المدة: 33 ساعة.
- يُعتبر برنامج (ماتلاب) MATLAB من أهم البرامج الرائدة في التطبيقات الهندسية والرياضية، حيث يجمع بين بيئة سطح المكتب المضبوطة لإجراء عمليات التحليل والتصميم مع لغة برمجة – تحمل اسم البرنامج نفسه – تعبر عن المصفوفات رياضيًا.
- كما تُسهل لغة (ماتلاب) MATLAB على المهندسين والعلماء إنشاء برامج للحسابات الهندسية والعلمية، وكذلك تحليل كميات كبيرة من البيانات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أنه يمكن دمج كود MATLAB مع لغات أخرى، مما يتيح لك دمج الخوارزميات والتطبيقات في أنظمة الإنتاج داخل المؤسسات.
- يُستخدم برنامج MATLAB في العديد من المجالات والمشاريع؛ مثل: البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والاتصالات اللاسلكية، والرؤية الحاسوبية، والروبوتات، وأنظمة التحكم، ومعالجة الإشارات، وتحليلات البيانات، وتطوير التطبيقات بما يشمل: بناء واجهات المستخدم.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف البرمجة باستخدام MATLAB ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعامل مع (المتغيرات) variables، والتعامل مع (عمليات المصفوفات) Martix operations، وكذلك عمل الدوال، وكيفية إنتاج رسوم بيانية ثنائية وثلاثية الأبعاد، ثم ستنتقل إلى كيفية إنشاء رسوم متحركة ثنائية الأبعاد، وانتهاءً بتعلم كيفية بناء الخوارزميات، والبرامج التفاعلية.
- تتضمن هذه الحزمة التدريبية دورة تدريبية كاملة حول كيفية محاكاة الدوائر الإلكترونية لأنظمة الطاقة الشهيرة في برنامج MATLAB مثل: Rectifiers، و DC Choppers، و AC Choppers، و Inverters.
- وتضم دورة أخرى حول محاكاة أنظمة الطاقة الشمسية و(آلات التيار المستمر) DC Machines، و(آلات الحث) Induction Machines. وهناك دورة أخرى حول كيفية محاكاة (مولد متزامن) Synchronous Generator متصل بنظام طاقة كهربائية ، وكيفية استيراد البيانات من برنامج (PSCAD) إلى برنامج MATLAB لتحليل البيانات واستخدامها في اكتشاف الأخطاء.
- كما توجد دورة أخرى حول تقنيات المعالجة السابقة للبيانات المستخدمة في تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي، حيث ستتعرف على أكثر تقنيات معالجة البيانات استخدامًا في برنامج MATLAB دون الحاجة إلى تعلم جميع مواضيع الرياضيات المعقدة مع أمثلة عملية ومشاريع.
- تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية تنفيذ خوارزميات التصنيف باستخدام MATLAB وهي واحدة من أقوى الأدوات التي يعتمد عليها علماء البيانات، وكيفية تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي، وكذلك تحليل البيانات.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
3000 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Power Electronics Simulations in MATLAB
- Simulation of Solar Energy System, DC Machines, & Induction Machines
- Power System Simulations in MATLAB
- Complete MATLAB Programming for Beginners
- MATLAB/SIMULINK Masterclass: From a Beginner to an Expert
- Data Preprocessing for Machine Learning Using MATLAB
- Machine Learning for Data Science using MATLAB