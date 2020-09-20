صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة باستخدام MATLAB مع خصم 98%

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف البرمجة باستخدام MATLAB ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعامل مع (المتغيرات) variables، والتعامل مع (عمليات المصفوفات) Martix operations، وكذلك عمل الدوال، وكيفية إنتاج رسوم بيانية ثنائية وثلاثية الأبعاد، ثم ستنتقل إلى كيفية إنشاء رسوم متحركة ثنائية الأبعاد، وانتهاءً بتعلم كيفية بناء الخوارزميات، والبرامج التفاعلية.