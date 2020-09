سامسونج تشوق لسلسلة هواتف Galaxy F

أكدت شركة سامسونج وجود السلسلة الجديدة المسماة (Galaxy F) من خلال نشر صورة تشويقية عبر حسابها الرسمي الهندي (Samsung India) في منصة تويتر مع عبارة “السلسلة الجديدة ستترك بالتأكيد بصمة عليك، ترقبوها”.

وكانت التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع قد أوضحت أن عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية تخطط لإطلاق سلسلة (Galaxy F) التي تركز على التصوير الفوتوغرافي في الهند.

ومن المتوقع أن يتم بيع هذه الهواتف في شريحة سعرية بين 200 دولار و 270 دولار، ويمكن إطلاقها في وقت مبكر من الشهر المقبل بشكل حصري عبر الإنترنت عند الإطلاق.

ولم تكشف شركة سامسونج عن أي تفاصيل أخرى حول السلسلة الجديدة، لكن هناك شائعات تقول: إن هاتف (Galaxy F41) سيكون أول جهاز في التشكيلة يتم طرحه في السوق.

وتم نشر صفحة الدعم الخاصة بهاتف (Galaxy F41)، برقم الطراز (SM-F415F)، الذي كان يُعتقد سابقًا أنه أحد أعضاء خط (Z) القابل للطي من سامسونج، على الموقع الهندي للشركة الكورية الجنوبية.

وكشف دليل المستخدم الخاص بالجهاز أن الهاتف الذكي يأتي بشاشة مع نتوء قطرة ماء مع منفذ لسماعة الرأس ومكبر صوت مزدوج حيث تعمل سماعة الأذن كمكبر صوت ثانوي.

وفيما يتعلق بالجهة الخلفية، فإن الهاتف يتضمن قارئ بصمات الأصابع، ويمتلك كاميرا ثلاثية العدسة، التي تتضمن عدسة واسعة وعدسة واسعة للغاية، في حين أن الغرض من العدسة الثالثة غير معروف.

وتم رصد هاتف (Galaxy F41) أيضًا عبر موقع (Geekbench) مع معالج (Exynos 9611) و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويقال: إن (Galaxy F41) يمثل هاتف (Galaxy M31) المعاد تسميته مع خيارات مختلفة للتخزين والألوان.

ومن الجدير بالذكر أن هاتف (Galaxy M31) يتميز بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بينما يحتوي (Galaxy F41) على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة فقط.

وتضاف سلسلة (Galaxy F) إلى سلسلة (Galaxy M) الحالية وسلسلة (Galaxy A) التي خضعت لعملية تجديد العام الماضي.

ولم تعلن الشركة بعد عن تاريخ الإطلاق الدقيق لأول هاتف ذكي لها في سلسلة (Galaxy F)، ولم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول ما يمكن أن يسمى هذا الهاتف.

The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm

— Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020