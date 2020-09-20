أفضل الأدوات لتحسين جودة الصور على الإنترنت

نواجه جميعًا خلال اليوم معضلة أن جودة الصور التي نستخدمها سيئة ونريد تحسين دقتها أو نريد تخفيض حجم الصور لسهولة تصفحها عبر الإنترنت. لذلك قمنا بتجميع أدوات رائعة لتحسين جودة الصور عبر الإنترنت تتيح لك ضغط ملفات (JPG) و(PNG) و(GIF) مباشرة من متصفح الويب الذي تستخدمه.

تساعدك أدوات تحسين الصور عبر الإنترنت على ضغط الصور أو تغيير نوع الملف دون خسارة ملحوظة في الجودة.

يجب أن يكون معظمنا على ما يرام مع الضغط الافتراضي 65، وعلى الرغم من أن موقع الويب هذا يمكنه ضغط الصور في أي مكان بين 0 إلى 99، لكننا تمكنا من تقليل حجم الملف بنسبة 66 في المئة.

كما يمكنك من خلال هذه الأداة عرض بيانات ​​الوقت والتاريخ ونوع الكاميرا وتغيير حجم صورك كما يمكنك إضافة تأثيرات مثل التعليقات أو الحدود أو الظلال، وبمجرد الانتهاء من ضغط الصورة، يمكنك تنزيلها واستخدامها في أي مكان تريده.

تمنحك هذه الأداة خيارين من أوضاع الضغط:

صفر انخفاض في الجودة.

انخفاض طفيف في الجودة، لكنه يقلل حجم ملف الصورة بنسبة 90 في المئة تقريبًا.

ستعمل الصور المضغوطة بشكل جيد بالنسبة لمعظم المستخدمين، ولكن يجب على المحترفين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالمعلومات المرئية بنسبة 100 في المئة اختيار صفر انخفاض في الجودة.

تسمح لك الأداة بتحسين ملفات (JPEG) وملفات (PNG) و(GIF)، حيث يتم تحسين الملفات التي يصل حجمها إلى 1 ميغابايت مجانًا، وتحتاج الملفات الأكبر حجمًا إلى استخدام حزمة برو.

تبدأ حزمة برو بسعر 5 دولارات شهريًا وتقدم مزايا إضافية عن الحزمة المجانية، حيث تتضمن التقاط ملفات الصور من مصادر متعددة مثل قائمة عناوين (URL) أو أرشيف مضغوط، كما تتيح إرجاع الصور المحسّنة في الملف المضغوط والاستيلاء على جميع الصور من موقعك على الويب وتنظيمها في مجلدات وتغيير حجم الصور وتخزينها في سحابة (Kraken) والاحتفاظ بإحصائيات التحسينات.

هذه الأداة موثوقة وتتعامل مع ضغط تنسيقات الصور (JPEG) و(PNG) بسهولة، مما يتيح لك تحميل ما يصل إلى 20 صورة دفعة واحدة، كما يمكن أن يصل حجم كل ملف إلى 5 ميجابايت، أما بالنسبة للملفات الأكبر حجمًا، يجب أن تدفع مقابل ذلك.