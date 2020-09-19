iOS 14.2 يضيف عنصر تحكم مدمج لتطبيق Shazam

تعمل شركة آبل على دمج تطبيق التعرف على الموسيقى (Shazam)، الذي اشترته في عام 2018 مقابل 400 مليون دولار، في (iOS 14.2) بطريقة جديدة.

وتعرض آبل للمطورين ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا عند دمجها مباشرة مع (iOS)، وذلك بعد مرور عامين من إتمام عملية الاستحواذ على (Shazam).

ويتضمن إصدار (iOS 14.2) التجريبي الذي يتم اختباره حاليًا القدرة على إضافة التعرف على الموسيقى من (Shazam) في لوحة مركز التحكم.

وأصبح بإمكان تطبيق التعرف على الموسيقى التعرف على الصوت من مصادر الصوت الداخلية والخارجية، مما يجعله قادرًا على تحديد الأغاني التي يتم تشغيلها من حولك، وكذلك في التطبيقات الموجودة على هاتفك.

كما أن تطبيق التعرف على الموسيقى يعمل حتى عند الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس، وهي ميزة تمت إضافتها في إصدار أندرويد للعام الماضي.

وتتاح الميزة الجديدة كخيار في مركز التحكم، لكنها تتطلب نسخة تجريبية للمطورين من (iOS 14.2) في حال كنت تريد تجربتها الآن.

ويبدو هذا الخيار كأنه رمز (Shazam) صغير، وتحتاج فقط إلى النقر عليه من داخل مركز التحكم حتى يبدأ جهاز آيفون في الاستماع.

ويمكنك استخدام سيري لتنشيط (Shazam) وتحديد الأغاني التي يتم تشغيلها من حولك، لكن القدرة الجديدة المتمثلة في التعرف على الموسيقى في تطبيقاتك قد تكون مفيدًا أيضًا إذا أردت معرفة الأغنية التي اختارها صانع المحتوى لفيديو تيك توك أو يوتيوب.

ومن المثير للاهتمام، أن مستخدمي أندرويد تمكنوا من استخدام (Shazam) لتحديد الموسيقى التي يتم تشغيلها من خلال سماعات الرأس منذ شهر يونيو 2019، وليس من الواضح لماذا استغرقت الميزة أكثر من عام للوصول إلى (iOS).

ويحصل المستخدم بعد عرض الأغنية على خيار الاستماع إليها عبر (Apple Music)، ولا يبدو أن خدمات البث الأخرى، مثل سبوتيفاي، مدعومة.

وتجعل هذه الميزة (Shazam) أكثر أهمية لجهاز آيفون، وأضافت آبل أيضًا بعض الميزات الثانوية الأخرى المتعلقة بالموسيقى إلى الإصدار التجريبي الجديد من (iOS).

وتظهر اقتراحات (Apple Music) الآن في مركز التحكم عندما لا يقوم المستخدم بتشغيل الموسيقى، وقد تمت إعادة تصميم عناصر التحكم في الموسيقى في أداة (Now Playing) بشكل طفيف.

يذكر أنه من غير الواضح موعد وصول الإصدار الأخير من (iOS 14.2) المتضمن هذه الميزة، لكن في ظل استعداد آبل لإطلاق أجهزة آيفون الجديدة في وقت ما في شهر أكتوبر، فقد نرى الإصدار في ذلك الوقت.