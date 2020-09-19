Google Drive تحظى بميزة حذف الملفات بشكل نهائي.. إليك التفاصيل

ربما يجب على مستخدمي Google Drive التحقق من سلة المهملات الخاصة بهم بحثًا عن أي ملفات مهمة، حيث أعلنت جوجل أن خدمة التخزين السحابي الخاصة بها ستحذف تلقائيًا الملفات المخزنة هناك بعد 30 يومًا.

حتى الآن، تحتفظ الخدمة بالملفات في سلة المهملات إلى أجل غير مسمى ما لم يفتح المستخدمون سلة المهملات يدويًا ويختارون حذف الملفات إلى الأبد.

ويعني هذا الأمر التغيير في الطريقة التي تخزن بها Google Drive الملفات في سلة المهملات حيث ستعمل قريبًا بالطريقة ذاتها التي تعمل بها منتجات جوجل الأخرى مثل جيميل.

في منشور على مدونة (G Suite)، أعلنت شركة جوجل عن موعد دخول التغيير في كيفية تخزين Google Drive للملفات في سلة المهملات حيز التنفيذ، قائلة: “بدءًا من 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، سنعمل على تغيير سياسات الاحتفاظ بالعناصر الموجودة في المهملات في Google Drive. باستخدام هذه السياسة الجديدة، سيتم حذف أي ملف يتم وضعه في مهملات Google Drive تلقائيًا بعد 30 يومًا. وستظل أي ملفات موجودة بالفعل في سلة مهملات المستخدم لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وسيتم تلقائيًا حذف الملفات التي ظلت في سلة المهملات لمدة تزيد عن 30 يومًا”.

بمجرد دخول السياسة الجديدة في جوجل درايف حيز التنفيذ، سيظل بإمكان مشرفي (G Suite) استعادة العناصر التي تم حذفها من سلة المهملات لمدة 25 يومًا، وهذا يعني أنه حيث يتم حذف ملفاتك الشخصية من المهملات، ستظل قادرًا على استعادة أي ملفات عمل مهمة تم حذفها عن طريق الخطأ”.

تخطط جوجل لإضافة إشعار بانر إلى Google Drive وكذلك إلى تطبيقات (Google Docs) و(Google Forms) للتأكد من أن جميع مستخدميها على دراية بمدة تخزين الملفات في سلة المهملات قبل حذفها نهائيًا.

على الرغم من أن سياسة الاحتفاظ الجديدة قد تكون محبطة لبعض المستخدمين، إلا أنها قد تكون مفيدة في الواقع لمعظم المستخدمين لأن جوجل تقوم بحساب الملفات في سلة المهملات التي لم يتم حذفها من حصة تخزين الخدمة.

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