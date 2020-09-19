5 من أبرز هواتف أندرويد المناسبة لألعاب خدمة Xbox Game Pass

بدءًا من 15 سبتمبر الماضي؛ أصبح بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لعب الألعاب عبر خدمة (Xbox Game Pass) من مايكروسوفت، وإذا كنت تفكر في تجربة هذه الخدمة فهذا يتطلب منك استخدام هاتف أندرويد يدعم ميزات قوية، مثل: سعة بطارية كبيرة، وشاشة عرض أفضل للحصول على تجربة لعب أفضل.



إليك 5 هواتف أندرويد تتيح لك تجربة لعبة رائعة في خدمة Xbox Game Pass:

1- هاتف OnePlus 8:



يعتبر هاتف OnePlus 8 من أبرز الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد المناسبة للألعاب، حيث يأتي بتصميم أنيق من الزجاج مع إطار معدني، كما يحتوي الهاتف على زجاج 3D Corning Gorilla Glass في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

ويأتي بشاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.5 بوصات، وبدقة 2400×1080بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة، مع دعم الشاشة تقنية +HDR10، ومعدل تحديث 90 هرتزًا يتيح تشغيل الألعاب بسلاسة.

يعمل هاتف OnePlus 8 بمعالج Snapdragon 865 من كوالكوم الثماني النوى بتردد 2.8 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، الذي يوفر أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 25%، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسوميات، وقدرات ذكاء اصطناعي أقوى، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، وبطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge بقدرة 30 واطًا، مما يسمح بشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

2- هاتف Pixel 4a:

يعتبر هاتف Pixel 4a من جوجل من أكثر هواتف أندرويد المناسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف رائد بسعر رخيص نسبيًا، وفي حين أن حجم الشاشة صغيرة نسبيًا، إلا أنها مناسبة للعب الألعاب.

ويأتي بشاشة من نوع (OLED) بقياس 5.8 بوصات، بدقة 1080×2340 بكسلًا، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، ويعمل بمعالج Snapdragon 730G، ويأتي ببطارية سعتها 3140 ميلّي أمبير/الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا.

3- هاتف Galaxy S20 Ultra:

أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتف S20 في وقت مبكر من عام 2020، ويعتبر هاتف Galaxy S20 Ultra من أبرز الهواتف التي جذبت الانتباه بسبب سعة البطارية الكبيرة التي تتيح لك ساعات من اللعب المتواصل، ويأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.9 بوصات بدقة QHD+، ومعدل تحديث 120 هرتزًا، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ويعمل بمعالج Exynos 990 أو Snapdragon 865، وسعة بطارية تبلغ 5,000 ميلّي أمبير/الساعة.

4- هاتف Pixel 4 XL:

يعتبر هاتف Pixel 4 XL من أبرز هواتف أندرويد التي تتيح لك تجربة لعب مميزة حتى مع أداء البطارية المخيب للآمال نسبيًا، ويأتي الهاتف ببعض الميزات الجديدة التي تشمل: نظام جديد يعمل بالرادار للتحكم في استشعار الحركة، وشاشة ذات معدل تحديث 90 هرتزًا.

ويأتي الهاتف بتصميم من الزجاج الذي ينحني بسلاسة من الجهة الخلفية ليتقابل مع إطار من المعدن، وزجاج Gorilla Glass 5 في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات، وشاشة من نوع P-OLED بقياس 6.3 بوصات، بدقة 3040 × 1440 بكسلًا.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النوى، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز، وبطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi.

5- هاتف Galaxy Note 20 Ultra:

لطالما كانت هواتف سلسلة Galaxy Note من سامسونج مميزة بشكل رائع، وتضم شاشات مميزة لا تراها كثير في هواتف أندرويد الأخرى، وهاتف Note 20 Ultra ليس استثناءً حتى مع ثمنه الباهظ ولكن تأكد أنك ستحصل على تجربة ألعاب غامرة للغاية.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصات وبدقة 3088×1440 بكسلًا، مع دعم تقنية HDR10+، كما تمتاز بأنها تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويعمل بمعالج (Snapdragon 865 plus) المصنع بتقنية 7 نانومتر بتردد 3 جيجاهرتز، أو 2.7 جيجاهرتز، وبطارية بسعة 4,500 ميلّي أمبير/الساعة.