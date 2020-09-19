5 أشياء نتمنى رؤيتها في هاتف ميت 40 برو القادم من هواوي

تعتبر سلسلة هواتف (ميت) Mate الرائدة من شركة هواوي من الهواتف الذكية الرائدة المميزة لما تحمله من مواصفات رائعة، مثل: المعالج القوي الذي يتميز بالكفاءة في الأداء وانخفاض استهلاك الطاقة، والأداء العالي للكاميرات، ومع ذلك فهناك الكثير من الأشياء التي نتمنى رؤيتها في هاتف (ميت 40 برو) Mate 40 Pro القادم.

إليك 5 أشياء نتمنى رؤيتها في هاتف (ميت 40 برو) Mate 40 Pro القادم من هواوي:

1- شاشة منحنية تقليدية:

كان الطراز السابق (Mate 30 Pro) واحدًا من هاتفين أطلقتهما شركة هواوي بشاشة تحتوي على حواف أكثر حدة تُعرف باسم (Waterfall Display) حيث كانت الشاشة تتقابل مع الحافات بزاوية أكثر حدة بكثير من الشاشة المنحنية العادية، مما جعلها غير عملية. لذا نأمل أن تختار هواوي شاشة منحنية تقليدية مثل الموجودة في سلسلة هواتف P40 Pro.

2- ترقية المعالج:

عادةً ما تقدم هواوي أحدث معالجات Kirin الرائدة في سلسلة هواتف Mate كل عام، لذا نتوقع الأمر نفسه في هاتف (ميت 40 برو) هذا العام، لكن في الوقت نفسه نحن متشوقون لإجراء ترقية رئيسية على مواصفات الهاتف القادم.

حيث لم يكن معالج Kirin 990 ترقية هائلة مقارنة بمعالج Kirin 980 في الطراز السابق Mate 30 Pro مع الاحتفاظ بوحدة المعالجة المركزية ونواة وحدة معالجة الرسومات نفسها، على سبيل المثال: لقد كان هناك بالفعل تحسنًا في قدرات التعلم الآلي والكاميرا.

ولكن نأمل أن تتبنى هواوي أحدث وحدات المعالجة المركزية، مثل: Cortex-X1 أو Cortex-A78 من شركة ARM لتحقيق خطوة هائلة إلى الأمام، كما أن تضمين معالج الرسوميات Mali-G78 من الشركة نفسها مرحب بها بشدة.

3- تحسين متجر التطبيقات الخاص بالشركة:

لا يخفى على أحد أن هاتف (ميت 40 برو) القادم قد يأتي بدون خدمات جوجل ومتجر جوجل بلاي نظرًا للحظر الأمريكي على الشركة، ولكن في الوقت نفسه تعتبر هذه فرصة لشركة هواوي لاستقطاب بعض مطوري التطبيقات الكِبار إلى معرض التطبيقات الخاص بها (App Gallery).

كما أن هناك أيضًا مشكلة تطبيقات الجهات الخارجية التي تتطلب خدمات جوجل من نوع ما، حيث ستحتاج الشركة إلى العمل مع هؤلاء المطورين وتقديم حوافز لضمان وصول هذه التطبيقات إلى معرض التطبيقات الخاص بها.

4- ترقية ميزة الشحن السريع:

أطلقت شركة هواوي سلسلة هواتف (ميت 20) Mate 20 لأول مرة في أكتوبر 2018 مع ميزة الشحن السريع بقدرة 22.5 واطًا التي تتيح شحن بطارية الهاتف الذي يأتي بسعة 4200 ميللي أمبير/الساعة في غضون ساعة تقريبًا.

ولكن منذ ذلك الحين ظهرت الكثير من الهواتف الذكية المنافسة التي تقدم ميزة الشحن السريع باستطاعة 65 واطًا التي تستطيع شحن بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير/الساعة في 35 دقيقة فقط لذا يجب على شركة هواوي ترقية ميزة الشحن في هاتف (ميت 40 برو) القادم إلى قدرة تصل إلى 40 أو 50 واطًا.

5- إعادة دعم بطاقة التخزين الخارجية microSD:

قدمت هواوي بطاقة التخزين الخارجية Nano Memory (NM) في أواخر عام 2018 مع إطلاق سلسلة Mate 20، وهي في الأساس بطاقة ذاكرة صممتها هواوي لهواتفها الرائدة تتناسب مع فتحات منفذ nano-SIM وتأتي أصغر بنسبة 45% من بطاقات microSD.

ولكن يبدو أن العثور على بطاقات التخزين الخارجية من نوع NM ليس سهلًا بالإضافة إلى ثمنها الباهظ، حيث تأتي بطاقة من نوع NM بسعة 128 جيجابايت بسعر يبدأ من 51 دولارًا، بينما بطاقة التخزين الخارجية من نوع microSD بالسعة نفسها تبدأ بسعر 19 إلى 25 دولارًا فقط.