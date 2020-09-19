4 من أبرز الهواتف الذكية بسعر أقل من 200 دولار

تركز أغلب شركات الهواتف الذكية على إطلاق الهواتف الرائدة بأسعار غالبًا ما تبدأ من 600 دولار فأعلى لتحقيق الأرباح بشكل سريع، ولكنها في الوقت نفسه تُطلق الطرز ذات الميزانية المحدودة التي تبدأ بسعر 200 دولار أو أرخص تستهدف بها الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

فيما يلي سنتعرف على 4 من أبرز 4 الهواتف الذكية بسعر أقل من 200 دولار:

بالإضافة إلى الهواتف الذكية التي صدرت حتى الآن في عام 2020، نجد أن هناك الكثير منها تأتي بتصامميم مميزة عن الطرز التي صدرت في عام 2019، وكلها تبدأ بسعر 200 دولار أو أقل، وفي هذه الفئة السعرية نجد أن معظمها أصبحت الآن أكثر تقدمًا، وتأتي بميزات رائعة، مثل: المعالجات السريعة، والكاميرات المذهلة، والشاشات الكبيرة وغير ذلك الكثير.



1- هاتف Samsung Galaxy A01:

المعالج: Snapdragon 439 من شركة كوالكوم بتردد 1.95 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (LCD)، بقياس 5.7 بوصات، بدقة 1520×720 بكسلًا، وبكثافة 294 بكسل في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابكسل من نوع (depth).

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة .f/2.2

ذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 16 أو 32 جيجابايت.

البطارية: 3000 ميلّي أمبير/الساعة.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 439 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 19%، أي بسعر 357 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف Motorola Moto E6:

المعالج: Snapdragon 435 بتردد 1.4 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (IPS LCD)، بقياس 5.5 بوصات، بدقة 1440×720 بكسلًا، وبكثافة 296 بكسل في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، تدعم تسجيل الفيديو بدقة HDR.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

ذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 16 جيجابايت يمكن توسعتها عبر بطاقات microSD.

البطارية: 3000 ميلّي أمبير/الساعة.

نظام التشغيل: أندرويد 9.

السعر: 100 دولار

3- هاتف Samsung Galaxy A11:

المعالج: Snapdragon 435 بتردد 1.4 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (LCD)، بقياس 6.4 بوصات، بدقة 1560×720 بكسلًا، وبكثافة 268 بكسل في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

ذاكرة الوصول العشوائي: 2 أو 3 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 32 أو 64 جيجابايت يمكن توسعتها عبر بطاقات microSD.

البطارية: 4000 ميلّي أمبير/الساعة يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 575 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 13%، أي بسعر 499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف Motorola Moto G Fast: