منصة PS5: إليك الحجم الفعلي لجهاز سوني

ظهرت منصة (PS5) القادمة من شركة سوني في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مما زودنا بوضوح بأول صور عن قرب لكل جانب من جوانب منصة ألعاب الجيل التالي.

ونشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية مجموعة متنوعة من الصور تُظهر وضع (PS5) القياسي بشكل أفقي، بالإضافة إلى كل ما يأتي في الصندوق، مثل الكابلات (HDMI و USB C وكابل الطاقة) والقاعدة القابلة للإزالة التي تحمل المنصة في الوضع الرأسي والأفقي وذراع تحكم (DualSense).

وتُظهر الصور أيضًا الحجم الفعلي لمنصة (PS5)، وذلك بعد أن أوضحت معلومات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن (PS5) هي منصة الألعاب الكبرى في التاريخ الحديث من حيث الحجم، حتى أنها أكبر من منصة (Xbox One) المشابهة لجهاز (VCR) و (PS3).

وأصدرت سوني الأبعاد الرسمية خلال حدث (PS5) هذا الأسبوع، لكنها لا تتضمن قياسات القاعدة الاختيارية أو ما تطلق عليه سوني اسم (largest projection).

ويتضح من صور لجنة الاتصالات الفيدرالية أنه سيكون من الصعب وضع (PS5) في مراكز الترفيه، تمامًا كما هو الحال مع (Xbox Series X).

ويبدو أن كلا الجهازين مصممان للوقوف بشكل عمودي بشكل أساسي، ويبدو أنهما غير عمليين إلى حد ما على جانبيهما.

ولا تقدم صور لجنة الاتصالات الفيدرالية نظرة فاحصة على كيفية وصولك بالضبط إلى فتحة (NVMe) على (PS5).

وتسمح سوني لمالكي (PS5) بتوسيع مساحة التخزين، لكن ما زلنا لا نملك التفاصيل الكاملة حول كيفية عمل ذلك بالضبط.

وقد شوقت سوني أيضًا إلى أن أجهزة (PS5) قابلة للتخصيص بطرق لم تكن تتمتع بها الأجيال السابقة من منصات ألعاب (PlayStation)، لذلك من الممكن أن تكون هناك لوحة جانبية واحدة على الأقل من (PS5) قابلة للإزالة.

وتستعد شركة سوني لإطلاق منصة (PS5) في الولايات المتحدة في 12 نوفمبر بسعر 499.99 دولار، كما يتوفر الإصدار الرقمي (PS5 Digital Edition) بدون قرص مقابل 399.99 دولار.

وكشفت شركة سوني أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تكلفة ألعاب منصة (PS5) ستصل إلى 69.99 دولار.

أبعاد PS5 (باستثناء القاعدة):