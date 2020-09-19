مستخدمو آيفون الأمريكيون يسارعون إلى تثبيت “وي شات” قبل الحظر

سارع مستخدمو هواتف آيفون في الولايات المتحدة إلى تثبيت تطبيق التراسل الفوري (وي شات) WeChat قُبيل سريان الأمر الذي يحظر عليهم تنزيل التطبيق، بالإضافة إلى تطبيق مشاركة الفيديو القصير تيك توك.

وارتفعت تنزيلات (وي شات) ليصبح في المرتبة 100 من حيث التطبيقات الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وذلك بحسب شركة تحليلات الأجهزة المحمولة (سنسور تاور) SensorTower. وكان التطبيق يحتل عادةً المرتبة بين 1000 و1500 خلال العام الحالي.

وقال متحدث باسم SensorTower في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج الإخبارية: لقد كان يوم الجمعة هو المرة الأولى التي يدخل فيها التطبيق قائمة أفضل 500 تطبيق حتى الآن في عام 2020.

وتحركت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة لحظر (وي شات)، الذي تديره شركة (تينسنت) Tencent الصينية، وتطبيق تيك توك المملوك لشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ يوم غدٍ الأحد، وسيُمنع المستهلكون الأمريكيون من تنزيل التطبيقات، أو تثبيت التحديثات.

وسيتعرض (وي شات) أيضًا يوم الأحد لحظر يمنعه من استخدام الشركات الأمريكية لإجراء المعاملات وإجراء حركة المرور على الإنترنت، مما يعني أن الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون التطبيق سيواجهون على الأرجح حالات تباطؤ ومواطن خلل لأن الخدمات التقنية التابعة لجهات خارجية التي تحافظ على تشغيله لن تعمل بعد الآن.

وقال وزير التجارة (ويلبر روس) على قناة (فوكس بيزنس) Fox Business: “سيُغلق (وي شات) في الولايات المتحدة لجميع الأغراض العملية”.

وقالت شركة SensorTower: إن تصنيف (تيك توك) كونه رابع أكثر التطبيقات شعبية على متجر التطبيقات من آبل لم يتغير يوم الجمعة. ولم ينسحب من قائمة الخمسة عشر الأوائل طوال عام 2020.

يُشار إلى أن شركة (بايت دانس) تتفاوض حاليًا على صفقة لتسليم السيطرة على عملياتها وبياناتها في الولايات المتحدة إلى شركة أوراكل، من أجل إرضاء مخاوف الولايات المتحدة من أن بيانات الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق لن تقع في أيدي الحكومة الصينية.

وسيظل تيك توك قادرًا على التعامل مع الشركات الأمريكية حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. وهذا يعني أن التطبيق، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الأمريكي، من المرجح أن يستمر في العمل للمستخدمين حتى بعد الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووصف المسؤولون الصينيون – الذين سيتعين عليهم الموافقة على صفقة تيك توك النهائية – الإجراءات الأمريكية ضد التطبيقين بأنها “تنمر اقتصادي”.