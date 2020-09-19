كيفية الحفاظ على البيانات الصحية سليمة عند نقلها إلى جهاز جديد

عندما تنتقل إلى ساعة (Apple Watch) جديدة أو هاتف آيفون جديد أو حتى إذا كنت متوتراً بشأن التحديث إلى (iOS 14) أو (watchOS 7)، فإن أحد الأشياء التي تحتاج إلى مراقبتها هو البيانات الصحية ونظرًا لأنها مجموعة خاصة جدًا من المعلومات، فهي متاحة كمجموعة اختيارية من البيانات لمزامنتها مع (iCloud) في (iOS 11) والإصدارات الأحدث وعبر النسخ الاحتياطية المشفرة على (iCloud) و(macOS) و(iTunes)، ومع ذلك، إذا كنت تريد الانتقال إلى جهاز جديد فستحتاج إلى تحديد كيفية نقل البيانات الصحية بطريقة سليمة.

نسخ البيانات الصحية احتياطيًا:

بينما لا تقوم ساعة (Apple Watch) بعمل نسخة احتياطية بالمعنى الحقيقي للكلمة، إلا أنها تقوم بمزامنة البيانات مع هاتف آيفون ويتم الاحتفاظ بهذه البيانات في المستودع الصحي في هاتف آيفون. ولاستعادة البيانات الصحية ستحتاج إلى عمل نسخة احتياطية للمستودع الصحي – وهذا يعني عمل نسخة احتياطية من آيفون.

يمكنك إنشاء نسخ احتياطية مشفرة على (iCloud) كلما قمت بالنسخ الاحتياطي إلى (iCloud) باستخدام هاتف آيفون، ولكن إنشاء نسخ احتياطية مشفرة باستخدام جهاز ماك يعد نوعًا مختلفًا من عمليات النسخ، إليك كيفية القيام بذلك:

قم بتوصيل جهازك بجهاز ماك.

انقر فوق أيقونة (Finder).

اضغط على خيار (المواقع).

انقر فوق مربع الاختيار بجوار تشفير النسخ الاحتياطية المحلية إذا لم يكن محددًا بالفعل.

انقر فوق النسخ الاحتياطي الآن لبدء النسخ الاحتياطي يدويًا.

كيفية إنشاء نسخة احتياطية مشفرة في iTunes على macOS Mojave والإصدارات الأقدم:

قم بتوصيل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بجهازك الحاسب عبر (USB).

افتح برنامج (iTunes).

انقر فوق رمز الجهاز في شريط علامات التبويب.

انقر فوق (ملخص) إذا لم تكن موجودًا بالفعل في هذا القسم.

انقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار تشفير النسخ الاحتياطي و سيسمح هذا بالنسخ الاحتياطي لجميع البيانات الصحية الموجودة.

النسخ الاحتياطي الآن ضمن (النسخ الاحتياطي والاستعادة يدويًا).

المزامنة مع iCloud:

تقدم آبل مزامنة مشفرة لجميع البيانات الصحية مع (iCloud)، تمامًا كما تخزن ملاحظاتك وسلسلة المفاتيح والمعلومات الأخرى، وقبل أن تقرر السير في هذا الطريق، ستحتاج إلى التأكد من تحديث كل من هاتف آيفون وساعة Apple Watch إلى أحدث إصدار.

استخدام أداة ترحيل البيانات المحلية لنظام iOS:

بدءًا من نظام (iOS 12.4)، قدمت آبل طريقة جديدة لنقل البيانات الصحية بأمان مباشرة بين الأجهزة عبر الواي فاي أو من خلال اتصال سلكي مباشر باستخدام محول (Lightning-to-USB).