إغلاق لعبة Fortnite: Save the World على ماك

قالت شركة (Epic Games): إن لعبة (Fortnite: Save the World) لن تكون قابلة للتشغيل على (macOS) بدءًا من 23 سبتمبر لأن آبل تمنع اللعبة من تلقي تحديثات جديدة.

وتم إصدار اللعبة في البداية باعتبارها لعبة ذات وصول مبكر مدفوعة في عام 2017، وتقول الشركة: إن لعبة (Fortnite Battle Royale) المجانية الأكثر شهرة ستظل قابلة للتشغيل على ماك.

وتقول (Epic Games): إن آبل تحظر التحديثات والتصحيحات الجديدة لإصدار (macOS) من لعبة (Fortnite: Save the World).

وأضافت “يؤدي التحديث القادم إلى منصات أخرى إلى حدوث أخطاء وتجربة سيئة للغاية للاعبين العالقين في الإصدار الحالي”.

وأنهت آبل في أواخر شهر أغسطس حساب مطور (Epic Games)، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين تنزيل أو إعادة تثبيت الألعاب التي طورتها (Epic Games)، من ضمنها فورتنايت، ولم يعد بإمكان (Epic Games) التحقق من صحة التحديثات للتوزيع.

وأوضحت الشركة أنها ستعيد المبالغ المدفوعة إلى جميع اللاعبين الذين اشتروا حزم (Founder) أو (Starter)، ولعبوا (Fortnite: Save the World) على (macOS) بين 17 سبتمبر 2019 و 17 سبتمبر 2020.

وتعيد الشركة أيضًا المبالغ المدفوعة مقابل أي (V-Bucks) أو (Llamas) تم شراؤها على ماك منذ 17 سبتمبر 2019.، لكن الأمر قد يستغرق حتى الثاني من شهر أكتوبر لكي يسترد اللاعبون المبالغ.

ولا يحتاج المستخدمون إلى تقديم طلب لاسترداد الأموال، حيث سيتم إصدارها تلقائيًا، وستظل حسابات اللاعبين تحتفظ بالعملة الافتراضية (V-Bucks) والعناصر التي اشتروها.

وذكرت (Epic Games) أن الإصدار 14.20، الذي لم يتم طرحه بعد، سيتسبب في حدوث أخطاء لمستخدمي ماك العالقين في الإصدار 13.40، وذلك بالنظر إلى أن آبل تمنعها من تصحيح ألعابها على نظام (MacOS).

وفي غضون ذلك، تقوم (Epic Games) بتوجيه اللاعبين بشكل واضح إلى إصداراتها من فورتنايت على المنصات الأخرى، مثل (Nintendo Switch) و (PlayStation 4) و (Xbox One) وأجهزة أندرويد ونظام ويندوز للحاسب الشخصي.

وتخوض آبل و (Epic Games) حاليًا معركة قانونية مستمرة بشأن سياسات (App Store) بعد أن أزالت آبل لعبة فورتنايت، قائلة: إن اللعبة انتهكت إرشادات واجهة المتجر الرقمية من خلال إضافة آلية دفع داخل التطبيق.

وحكم قاضٍ فيدرالي قبل ثلاثة أسابيع بأن شركة آبل لا يمكنها إنهاء وصول (Epic Games) إلى أدوات التطوير لمحرك الألعاب (Unreal) على منصات آبل، لكن القاضي لم يأمر آبل بإعادة فورتنايت إلى متجر التطبيقات.