آبل تستعد لإطلاق متجرها عبر الإنترنت في الهند

قالت شركة آبل يوم أمس الجمعة: إنها تستعد لإطلاق متجرها عبر الإنترنت في الهند في 23 سبتمبر، مما يمنح العملاء في الهند طريقة لشراء منتجات آبل بشكل مباشر من الشركة لأول مرة.

ويأتي الافتتاح بالتزامن مع موسم العطلات في البلاد الذي يحقق مبيعات كبرى لتجار التجزئة كل عام.

وتبيع آبل منتجاتها في الهند من خلال البائعين الخارجيين ومشغلي التجارة الإلكترونية، مثل الوحدة الهندية لشركة أمازون ومتجر (Flipkart) المملوك لشركة وول مارت.

وتحظى هواتف آيفون التي تصنعها عملاقة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بشعبية بين عشرات الملايين من الهنود، لكن سعرها يبقيها بعيدًا عن متناول الكثيرين.

وتهيمن الشركات الصينية بقيادة شركة شاومي على سوق الهواتف الذكية الثاني في العالم من حيث الحجم، وتمثل آبل ما نسبته 1 في المئة فقط من الشحنات.

وتخطط آبل من خلال منصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لتقديم المساعدة للعملاء باللغتين الإنجليزية والهندية، مع السماح للمستخدمين بتخصيص بعض الأجهزة، من ضمنها أجهزة آيباد، بالنقوش.

ويسمح موقع الويب أيضًا لعملاء ماك بتهيئة أجهزة الحاسب المحمولة الخاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم.

وقال سوبهاش تشاندرا (Subhash Chandra)، العضو المنتدب لشركة (Sangeetha Mobiles): إن افتتاح متجر آبل عبر الإنترنت يمثل تحديًا آخر لتجار التجزئة الذين عانت أعمالهم بسبب الخصومات التي يقدمها تجار التجزئة الإلكترونيون.

وأضاف تشاندرا الذي تدير سلسلته أكثر من 650 متجرًا في جنوب وغرب الهند “من المرجح أن ينتقل بعض عملاء آبل المتحمسين إلى الشراء من متجرها على الإنترنت، لكننا تعلمنا التنافس مع بائعي التجزئة عبر الإنترنت”.

كما تبيع الشركات الصينية شاومي (Xiaomi) وريلمي (RealMe) وون بلس (OnePlus) هواتفها الذكية عبر مواقعها الإلكترونية، إلى جانب أمازون و (Flipkart).

وتبني آبل أول متجر تجزئة تديره الشركة في الهند، في العاصمة المالية مومباي، مع خطط لإطلاقه في عام 2021.

وتقدم الهند آفاق نمو هائلة لشركات صناعة الأجهزة وتكاليف العمالة التنافسية لتصنيع الإلكترونيات.

وتجمع شركة آبل بعض نماذج هواتفها الذكية، من ضمنها (iPhone 11)، في مصانع العقود التايوانية فوكسكون (Foxconn) ومصانع ويسترون (Wistron) في جنوب الهند.

وأفادت وكالة رويترز في وقت سابق أن شركة فوكسكون تخطط لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار لتوسيع مصنع في جنوب الهند حيث تقوم بتجميع أجهزة آيفون.

وقالت ديرد أوبراين (Deirdre O’Brien)، نائبة الرئيس لقسم التجزئة والأفراد في شركة آبل، في بيان: نحن فخورون بالتوسع في الهند ونريد بذل كل ما في وسعنا لدعم عملائنا ومجتمعاتهم.

وأضافت “نحن نعلم أن مستخدمينا يعتمدون على التكنولوجيا للبقاء على اتصال، والمشاركة في التعلم، والاستفادة من إبداعهم، ومن خلال جلب (Apple Store) عبر الإنترنت إلى الهند، فإننا نقدم لعملائنا أفضل ما تقدمه آبل في هذا الوقت المهم”.

ويقدم متجر آبل الهندي عبر الإنترنت مجموعة منتجات آبل الكاملة، ويشمل ذلك المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

We know how important it is for our customers to stay in touch with those they love and the world around them. We can’t wait to connect with our customers and expand support in India with the Apple Store online on September 23! 🇮🇳https://t.co/UjR31jzEaY

— Tim Cook (@tim_cook) September 18, 2020