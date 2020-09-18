5 أمور يمكنك القيام بها في iOS 14 لم تكن تفعلها من قبل

يجلب نظام التشغيل iOS 14 معه مجموعة كاملة من المزايا والتحسينات الجديدة، وقد جمعنا ما يقرب من 5 من التغييرات المفضلة لدينا والتي يجب أن تجربها بعد تنزيل التحديث.

App Clips:

تعد ميزة (App Clips) طريقة جديدة للتفاعل مع التطبيقات في iOS 14 إذا قام المطورون بإتاحتها، حيث يمكن تشغيلها باستخدام (NFC)، أو رموز (QR) أو روابط الويب، ويتم تشغيلها كإصدار صغير الحجم من التطبيق على هاتفك دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق بالكامل.

إضافة الويدجت إلى الشاشة الرئيسية:

في نظام التشغيل iOS 14 يمكنك الضغط بشكل مستمر على منطقة فارغة من الشاشة للوصول إلى وضع التحرير ثم انقر فوق رمز علامة الجمع (أعلى اليسار)، وسترى بعد ذلك معرضًا للأدوات التي تتيح لك السحب والإفلات وضبط الحجم وإنشاء تنسيق يتغير ديناميكيًا حسب الوقت من اليوم.

مكتبة التطبيقات:

يضيف iOS 14 مكتبة التطبيقات التي تشبه إصدارًا أكثر ذكاءً من درج التطبيق الموجود في أندرويد، حيث يمكنك الوصول إلى مكتبة التطبيقات من الانتقال إلى الشاشة الرئيسية من الإعدادات لتعيين ما إذا كانت التطبيقات المثبتة حديثًا ستتم إضافتها إلى إحدى شاشاتك الرئيسية أو مكتبة التطبيقات افتراضيًا، لكن لا يمكنك تخصيص مجلدات مكتبة التطبيقات لأنها تنظم تطبيقاتك وفقًا لفئاتها الخاصة، ولكنها طريقة سهلة لترتيب شاشتك الرئيسية دون بذل مجهود كبير.

الشاشة الرئيسية:

مع توفر مكتبة التطبيقات كمستودع لجميع تطبيقاتك، لن تحتاج بالضرورة إلى امتلاك كل تلك الشاشات الرئيسية بعد الآن، لذلك اضغط بشكل مستمر على منطقة فارغة في أي شاشة رئيسية، ثم انقر فوق النقاط التي تظهر أسفل الشبكة، حيث يمكنك إظهار وإخفاء الشاشات الرئيسية الفردية عن طريق تحديد أو إلغاء تحديد المربعات ذات الصلة.

وضع الصورة داخل الصورة:

ينضم آيفون إلى آيباد في دعم ميزة (Picture-in-picture) وضع الصورة داخل الصورة لمقاطع الفيديو مع وصول نظام التشغيل iOS 14 فليس عليك فعل أي شيء لتمكين ذلك، فقط ابدأ بمشاهدة مقطع فيديو على الويب أو يوتيوب أو نتفليكس أو أي تطبيق آخر ثم ثم قم بالخروج من التطبيق، وسيبقى الفيديو في مكانه، حيث يمكنك النقر مع الاستمرار على الفيديو لتحريكه أو تغيير حجمه، ولاحظ أنه سيتعين على مطوري التطبيقات إضافة دعم للوضع الجديد في تطبيقات الفيديو الخاصة بهم أيضًا.