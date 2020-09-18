في حين أن ساعات (Apple Watch) وأجهزة الآيباد الجديدة التي كشفت عنها آبل هذا الأسبوع لامعة، فهي ليست أهم المنتجات التي خرجت من الحدث، حيث إن خدمة Apple One الجديدة التي توفر لك جميع خدمات آبل المتميزة بسعر شهري واحد هي الخدمة الأكثر لمعانًا خلال الحدث، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تقرر جوجل القيام بذلك بشكل أكبر وأفضل من آبل، لا سيما بالنظر إلى أن حزمة جوجل الرقمية موجودة منذ خمس سنوات بالفعل.

3 طرق يمكن أن تتفوق بها جوجل على Apple One:

رفع مستوى يوتيوب بريميوم:

إذا أرادت جوجل تصميم مجموعتها وفقًا للترفيه فيمكن أن تبدأ بسهولة تامة عن طريق إضافة ميزة جديدة إلى يوتيوب بريميوم تتضمن (Google Play Pass) و(Google Stadia).

قد لا تبرر (Play Pass) نفسها باشتراك مستقل بقيمة 5 دولارات شهريًا، ولكن بدولارين شهريًا في حزمة بقيمة 20 دولارًا من يوتيوب بريميوم و(Google Play Pass) و(Google Stadia) يكون الأمر أكثر منطقية.

توسيع Google One:

لقد دخلنا عصرًا تتعلق فيه الصحة الرقمية بأكثر من عدد الخطوات والتدريبات، إنها تتعلق بالحد من وقت الشاشة وأن تكون أكثر وعيًا بما تختار أنت وعائلتك، وتمتلك جوجل بالفعل الأدوات اللازمة لمساعدة العائلات على القيام بهذه الأشياء بالضبط باستخدام Family Link ومساعدة الأفراد على فعل الشيء نفسه من خلال (Digital Wellbeing) على نظام أندرويد.

إن تعزيز هذه الخدمات قليلاً أثناء جلب لوحة تحكم شاملة لإدارة الأشياء مثل محتوى مكتبة العائلة في جوجل بلاي وتخزين (Google One) وأدوات الرقابة الأبوية على المزايا التي يمكن لكل طفل الوصول إليها يمكن أن يساعد في وضع حزمة عائلية بشكل أفضل، خاصة للعائلات حيث ليس كل عضو يبلغ من العمر ما يكفي لإنشاء حساب جوجل الخاص به.

يمكن أن تضيف جوجل أيضًا خيارات للحصول على بعض مزايا (G Suite) الأكثر أهمية مثل خيارات (Google Meet) الكاملة والدعم المحسّن دون أن تنفق العائلات 6 دولارات شهريًا لحساب (G Suite) الذي يميل إلى التعثر بطرق غريبة.

فإذا عُرضت حزمة عائلية بقيمة 25 دولارًا من خلال (Google One) مع يوتيوب بريميوم و(Play Pass) ولوحة تحكم قوية حول الخصوصية والرفاهية والقدرة على الاستمرار في استخدام مزايا (Google Meet) الكاملة بمجرد انتهاء الإصدار التجريبي المجاني الذي اختبره الجميع هذا الصيف، فلن يستطيع أحد المقاومة.

يوتيوب TV:

يبرر يوتيوب TV في الواقع سعره إلى حد ما من تلقاء نفسه، ولكن في هذه الأيام، يحتاج السعر الشهري البالغ 65 دولارًا إلى شيء أكثر لتبرير حقيقة أنه أغلى من منافسيه بما يتراوح بين 10 و 20 دولارًا، وتجميعه مع (Google One) أو يوتيوب بريميوم فهذا بالضبط ما يبحث عنه المستخدمين.