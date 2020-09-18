كيفية تعيين هاتف آيفون على وضع الاسترداد

لا يهم ما إذا كان هاتف آيفون قديمًا أو أفضل جهاز آيفون، فيمكن أن تحدث المشاكل – سواء البرامج أو الأجهزة – لأي شخص، وإذا تجمد هاتف آيفون أو جهاز الآيباد أو (iPod touch)، أو أصبح غير مستجيب، أو الأسوأ من ذلك كله توقف عن العمل أثناء تحديث البرنامج، فقد يكون وضع الاسترداد هو ما تحتاجه، ولكن لمجرد أنك تعرف كيفية استخدام هاتف آيفون في وضع الاسترداد على طراز سابق لا يعني أنه يعمل بالطريقة ذاتها على هاتفك الأحدث، حيث ستتغير هذه العملية اعتمادًا على طراز الهاتف لديك.

يتم تعيين وضع الاسترداد للهاتف ولا يتغير مع تحديثات البرامج، لذلك إذا قمت للتو بتنزيل (iOS 14) على هاتف (iPhone 11) فسيكون وضع الاسترداد هو نفسه الذي كان لديك عندما كنت تعمل على (iOS 13).

كيفية تعيين iPhone 8 أو iPhone 8 Plus أو iPhone X أو iPhone XS أو iPhone 11 أو iPhone 11 Pro في وضع الاسترداد:

نظرًا لأن هذه الهواتف لا تحتوي على زر الصفحة الرئيسية الفعلي يتم الوصول إلى وضع الاسترداد عبر الضغط على سلسلة من الأزرار:

إذا كان برنامج (iTunes) مفتوحًا على جهاز ماك فأغلقه.

قم بتوصيل كابل (USB) إلى منفذ (Lightning) في جهاز الحاسب.

قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل (USB) إلى منفذ (Lightning) في هاتف آيفون.

افتح برنامج (iTunes).

اضغط على زر رفع الصوت وحرره ثم زر خفض الصوت ثم اضغط بشكل مستمر على الزر الجانبي حتى ترى شاشة وضع الاسترداد.

إذا لم يعمل وضع الاسترداد لسبب ما، فيمكنك أيضًا محاولة وضع جهاز آيفون أو آيباد في وضع (DFU)، حيث يعتبر يعد وضع تحديث البرامج الثابتة للجهاز أصعب قليلاً للوصول إليه، ولكنه غالبًا ما يفرض خيار الاسترداد حتى عندما لا يعمل أي شيء آخر.

كيفية وضع iPad Pro في وضع الاسترداد:

نظرًا لأن جهاز آيباد برو 2018 لا يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، يتم الوصول إلى وضع الاسترداد من خلال الضغط على سلسلة من الأزرار.