كيفية تجهيز ساعة Apple Watch لتحديث watchOS 7

قد تعرف كل ما تحتاج حول نظام watchOS 7 ولكن هل أنت متأكد من أن ساعة Apple Watch جاهزة للتحديث؟ فإذا كنت قلقًا بشأن ما إذا كانت ساعة Apple Watch يمكنها التعامل مع تحديث watchOS 7 فقد حان الوقت للقيام ببعض التنظيف الرقمي.

إذا استغرقت بضع دقائق لإعداد ساعة Apple Watch لتستقبل نظام watchOS 7 فستشعر براحة البال – مع العلم أنه في حالة نادرة حدوث خطأ فظيع أثناء التحديث – وستكون جاهزًا ولن تفقد أي شيء من بياناتك.

قم بتنظيف هاتفك الآيفون وساعتك:

تريد أن تكون النسخ الاحتياطية الخاصة بك محدثة عند إنشائها، وهذا يعني القيام بها قبل التحديث مباشرة، لذلك خذ بعض الوقت للتحضير إذا كنت تريد أن تقوم ببعض عمليات التنظيف على جهاز الآيفون، حيث يمكنك حذف التطبيقات غير المرغوب فيها والتخلص من الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت التي لم تعد تستمع إليها، لأن كل ذلك سيزيد من حجم النسخة الاحتياطية، وبالتالي الوقت الذي تستغرقه للترقية، كما ينطبق الأمر ذاته على ساعتك، حيث يمكنك الانتقال إلى تطبيق Apple Watch وإزالة أي تطبيقات غير مرغوب فيها.

قم بإنشاء نسخة احتياطية مشفرة عبر iTunes:

إننا نوصي بشدة بعمل نسخة احتياطية في حالة حدوث أية أخطاء، وتوصيتنا الحالية هي إنشاء نسخة احتياطية مشفرة عبر (iTunes) حيث يمكنك حفظ كلمات مرور حسابك وبياناتك الصحية بشكل أسرع من القيام بذلك عبر (iCloud).

قم بتحديث هاتف آيفون:

قبل تثبيت تحديث watchOS 7 يحتاج هاتف آيفون المتصل بالساعة هذه إلى تشغيل نظام iOS الصحيح، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديث Apple Watch الخاصة بك إلى watchOS 7 فيجب أن يعمل جهاز آيفون بنظام (iOS 14).

في بعض الأحيان؛ قد تجد أن ساعة آبل الذكية لا تتلقى الإشعارات الواردة من تطبيقاتك المختلفة، مثل: الرسائل النصية أو المكالمات الواردة، أو إشعارات البريد الإلكتروني، على الرغم من تأكدك أن الساعة مقترنة بشكل صحيح مع هاتفك، مما يجعلك تتساءل كيف يمكنك إصلاح ذلك؟

يوجد 5 طرق لإصلاح مشكلة عدم ظهور الإشعارات في ساعة آبل الذكية، يمكنك الاطلاع عليها من خلال مراجعة الموضوع من هنا.