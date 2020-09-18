قاضٍ أمريكي يرفض منع تطبيق قرار حظر وي شات

رفض قاضٍ أمريكي في كاليفورنيا منع تطبيق أمر وزارة التجارة الصادر اليوم الجمعة والذي سيمنع متاجر التطبيقات الأمريكية من عرض تطبيق التراسل الفوري (وي شات) WeChat التابع لشركة (تينسنت) Tencent للتنزيل اعتبارًا من وقت متأخر من يوم الأحد المقبل.

وقال القاضي (لوريل بيلر): إن طلب أمر قضائي أولي في دعوى قضائية رفعها مستخدمو (وي شات) في الولايات المتحدة بدا موضع نقاش بعد أمر وزارة التجارة، لكنه قال في أمر مكتوب: “المحكمة متاحة اليوم لجلسة استماع بشأن أي طلبات طارئة”.

وأصدر بيلر أمر متابعة قال فيه: إن محامي مستخدمي (وي شات) “سيرفعون شيئًا بحلول الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي (الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) بشأن سبب عدم جدوى الحركة.

قالت وزارة العدل يوم الجمعة في مذكرة للمحكمة: إنه يجب على بيلر أن يرفض الطلب، قائلةً: إن الرئيس دونالد ترامب “استند إلى سلطات الطوارئ الخاصة به لمعالجة تهديد (وي شات)، ولم يوضح المدعون أي أساس قانوني للمحكمة لاتخاذ الخطوة غير العادية المتمثلة في الأمر بممارسة تلك السلطة”.

قالت وزارة التجارة الأمريكية: إنها ستصدر أمرًا اليوم الجمعة بمنع الأشخاص في الولايات المتحدة من تنزيل تطبيق مشاركة الفيديو (تيك توك) TikTok المملوك لشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية، وتطبيق التراسل الفوري (وي شات بدءًا من 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال مسؤولو وزارة التجارة: إن الحظر المفروض على التنزيلات الأمريكية الجديدة لتطبيق تيك توك قد يُلغيه الرئيس (دونالد ترامب) قبل أن يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من يوم الأحد إن أبرمت شركة (بايت دانس) اتفاقًا بشأن مصير عملياته في الولايات المتحدة.

وأجرت (بايت دانس) محادثات مع شركة أوراكل وشركات أخرى لإنشاء شركة جديدة اسمه (تيك توك جلوبال) TikTok Global، تهدف إلى معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن أمان بيانات مستخدميها. ولا تزال الشركة بحاجة إلى موافقة ترامب لدرء الحظر الأمريكي.

وقال مسؤولو التجارة: إنهم لن يمنعوا المعاملات الفنية الإضافية لتطبيق تيك توك حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مما يمنح الشركة وقتًا إضافيًا لمعرفة هل ستتوصل (بايت دانس) إلى صفقة لعملياتها في الولايات المتحدة. وقال وزير التجارة الأمريكي (ويلبر روس) لشبكة (فوكس بيزنس نتورك) Fox Business Network: “سيبقى تيك توك الأساسي كما هو حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر”.

يُشار إلى أن الحظر جاء استجابةً لأوامر تنفيذية أصدرها ترامب في 6 آب/ أغسطس الماضي،و أعطت وزارة التجارة 45 يومًا لتحديد المعاملات التي يجب حظرها من التطبيقات التي عُدَّت مما يُشكِّل تهديدًا للأمن القومي. وينتهي الموعد النهائي يوم الأحد المقبل.

وقال مسؤولو وزارة التجارة: إنهم يتخذون خطوة غير عادية بسبب المخاطر التي يشكلها جمع بيانات التطبيقات. وقد نفت الصين والشركات جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين للتجسس.