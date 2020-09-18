سامسونج تطرح Z Fold 2 وTab S7 وTab S7 Plus بهذه الأسعار

بدأت شركة سامسونج اليوم الجمعة بطرح هاتفها الذكي القابل للطي الأحدث (جالاكسي زد فولد 2) Galaxy Z Fold 2، بالإضافة إلى حاسوبيها اللوحيين الحديثين (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus، في الأسواق العالمية.

وكانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية قد أعلنت في 1 أيلول/ سبتمبر الجاري عن سعر حاسوبيها اللوحيين الحديثين Galaxy Tab S7، وGalaxy Tab S7 Plus، وذلك بعد الإعلان عنهما في 5 آب/ أغسطس الماضي إلى جانب هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20. وأعلنت سامسونج في اليوم ذاته عن سعر هاتفها الذكي القابل للطي الرائد Galaxy Z Fold 2.

وقالت سامسونج وقتئذ: إن الهاتف سيُطرح بسعر 1,999,99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، وبدأ الطلب الأولي منذ 1 أيلول/ سبتمبر 2020، واليوم الجمعة بدأت الشركة بشحنه للمستخدمين.

وقالت سامسونج أن حاسوب Galaxy Tab S7 بقياس 11 بوصة مع دعم شبكات (واي-فاي) Wi-Fi سيُباع بسعر يبدأ من 649.99 دولارًا أمريكيًا. أما حاسوب Galaxy Tab S7 Plus فسيُباع بسعر يبدأ من 849.99 دولارًا مع دعم شبكات (واي-فاي).

ويأتي كلا الحاسوبين مع قلم إلكتروني، ولكن لمن يرغب بالحصول على لوحة مفاتيح، فإن سامسونج أطلقت خصمًا بنسبة 50% على سعر لوحة المفاتيح لمن يطلبها أوليًا مع الحاسوب، وفي العرض ستتاح لوحة المفاتيح بسعر 99.99 دولارًا، أما السعر الأصلي فهو 199.99 دولارًا، وذلك لحاسوب Galaxy Tab S7، أما لوحة Galaxy Tab S7 Plus فهي متاحة في العرض بسعر 114.99 دولارًا، أما السعر الأصلي فهو 229.99 دولارًا.

يُشار إلى أن الحاسوبين يتوفران بطراز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى طراز شبكات الجيل الرابع. ويبدأ سعر طراز 5G من Galaxy Tab S7 من 849.99 دولارًا، أما سعر الطراز من Galaxy Tab S7 Plus فهو 1,049.99 دولارًا.

وتتمثل إستراتيجية سامسونج الكاملة مع Galaxy Z Fold 2 في إقناع المشترين المحتملين بأنها تغلبت على مشكلات التصميم الخاصة بالجيل الأول من الهاتف، وذلك مع شاشة زجاجية، ومفاصل أقوى، وحماية أفضل من التحطم.