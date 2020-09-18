جوجل درايف ستحذف ملفات سلة المهملات تلقائيًا بعد شهر

قالت شركة جوجل: إنها اعتبارًا من تاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ستحذف الملفات التي ينقلها مستخدمو خدمة التخزين السحابي التابعة لها (جوجل درايف) Google Drive إلى سلة المهملات بعد فترة محددة.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور أن الملفات ستُزال تلقائيًا من سلة المهملات بعد 30 يومًا. ويعني هذا التغيير أن الملفات المنقولة إلى سلة المهملات في درايف ستعمل بالطريقة ذاتها التي تعمل بها منتجات جوجل الأخرى، مثل: خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، وذلك بهدف الحصول على سلوك أكثر اتساقًا عبر جميع منتجات جوجل.

وفي السابق، كانت خدمة التخزين السحابي درايف تحتفظ بالملفات في سلة المهملات إلى أجل غير مسمى، إلا إذا دخل المستخدم بنفسه وأفرغ سلة المهملات لحذفها فعليًا، مما يحول مهمة سلة المهملات من مجرد سلة للحذف إلى طريقة لإخفاء الملفات التي لا يريد المستخدم رؤيتها في الخدمة.

وسيظل مسؤولو خدمة G Suite أيضًا يتمتعون بالقدرة على استعادة العناصر التي تم حذفها من سلة المهملات لمدة تصل إلى 25 يومًا للمستخدمين النشطين، لذلك إذا فقد المستخدم مستند عمل مهمًا عن طريق الخطأ، فلا تزال هناك فرصة لحفظه.

ومع أنه قد تكون ميزة الحذف التلقائي للملفات في سلة المهملات محبطة لبعض المستخدمين، إلا أنه هناك فوائد أخرى أيضًا، فبالنظر إلى أن جوجل تحسب الملفات المحذوفة التي لم يتم حذفها من حصة تخزين درايف الخاصة بالمستخدمين.

وللتأكد من أن الجميع على دراية بالميزة الجديدة، ستضيف جوجل أيضًا إشعارًا في خدمة درايف، بالإضافة إلى تطبيقات Google Docs و Google Forms المحددة.

وكشفت شركة جوجل يوم الثلاثاء الماضي عن مجموعة من الأجهزة التي تحمل اسم (سيرس ون) Series One، وهي مصممة للعمل معًا لتوفير أفضل بيئة لمؤتمرات الفيديو عبر خدمة (جوجل ميت) Google Meet.

وتأتي هذه التشكيلة من الأجهزة في إطار سعي جوجل الحثيث للاستفادة من الإقبال الهائل على استخدام خدمات مؤتمرات الفيديو في ظل الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، التي أجبرت الناس في جميع أنحاء العالم على العمل والدراسة من المنزل. ومع ذلك، فإن العتاد الجديد مخصص لقاعات المؤتمرات، وليس المنزل.