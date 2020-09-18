تينسنت تعيد تسمية تطبيق وي شات للعمل قبل حظر ترامب

غيّرت عملاقة التقنية الصينية (تينسنت) Tencent اسم تطبيق التعاون المكتبي (وي شات ورك) WeChat Work التابع لها إلى (وي كوم) WeCom، مما يجعله بديلًا محتملًا لتطبيق المراسلة (وي شات) WeChat قبل الحظر الأمريكي المقرر يوم الأحد المقبل.

وسجلت تينسنت علامة (وي كوم) التجارية في 19 آب/ أغسطس الماضي، وذلك وفقًا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين من تينسنت أن (وي كوم) لا يقع ضمن نطاق الحظر المفروض على المعاملات المتعلقة بتطبيق التراسل في الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الأمريكية التي تتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التقنية الصينية والتطبيقات التي تقول واشنطن: إنها تشكل تهديدات على الأمن القومي.

يُذكر أن تطبيق (وي شات) هو تطبيق جوال شامل يجمع بين قدرات التراسل الفوري، والتواصل الاجتماعي، والدفع، إضافة إلى خدمات أخرى. ويُعد ما يسمى بالتطبيق الفائق ضروريًا للحياة اليومية في الصين، ويضم أكثر من مليار مستخدم.

وفي الولايات المتحدة، يستخدم المغتربون الصينيون وغيرهم تطبيق (وي شات) على نطاق واسع للتواصل مع الأصدقاء والزملاء في الصين. ويمتلك التطبيق ما معدله 19 مليون مستخدم نشط يوميًا في الولايات المتحدة، وذلك بحسب شركة التحليلات Apptopia.

وأظهر اختبار أجرته وكالة رويترز أنه بعد تنزيل تطبيق (وي كوم)، يمكن للمستخدمين الآن ربط حساب (وي شات) الخاص بهم، وإضافة جهات اتصال التطبيق. ويمكن لمستخدمي (وي كوم) بعد ذلك إرسال رسائل وإنشاء مجموعات دردشة، وحتى تلقي أموال افتراضية من أصدقاء (وي شات) دون الحاجة إلى جهات اتصال التطبيق لتنزيل (وي كوم).

يُذكر أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن شركة تينسنت قد روجت بنشاط لتطبيق (وي كوم) في الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة Sensor Tower، لم تحدث زيادة في تنزيلات (وي كوم) في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يصدر وزير التجارة الأمريكي (ويلبر روس) لوائح بحلول يوم الأحد لتوضيح معاملات التطبيق التي ستُحظر بموجب الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس: إن روس لم يخطط لاستهداف الأشخاص أو المجموعات الذين يُنزِّلون تطبيق (وي شات) أو يستخدمونه فقط لنقل المعلومات الشخصية أو التجارية.