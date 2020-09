تيك توك تستنجد بفيسبوك وإنستاجرام لمواجهة الحظر

طلبت (فانيسا باباس) – الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة تيك توك – من شركتي فيسبوك وإنستاجرام الانضمام علنًا إلى تحديها، ودعم التقاضي، وذلك مع تضيق الخناق على تطبيق مشاركة الفيديو الذي يواجه أمرًا تنفيذيًا جديدًا من إدارة ترامب يمنع المستخدمين في الولايات المتحدة من تنزيل التطبيق اعتبارًا من 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية صباح اليوم الجمعة الأمر الجديد الذي ينص أساسًا على أنه لا يُسمح للمستخدمين بتنزيل تيك توك، أو وي شات بدءًا من يوم الأحد المقبل. وسيستمر التطبيق في العمل في الولايات المتحدة للمستخدمين الذين ثبَّتوا التطبيق بالفعل، لكن التنزيلات المستقبلية محظورة.

Careful with this headline, the ban is only of *new downloads* of TikTok, an outright ban will happen on 11/12 unless a deal is made.

I’ve said this before, but a US TikTok ban would be quite bad for Instagram, Facebook, and the internet more broadly. https://t.co/2tPPgAkI4K

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) September 18, 2020