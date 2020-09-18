ترامب يأمر بحظر تنزيلات تيك توك ووي شات اعتبارًا من الأحد

قالت وزارة التجارة الأمريكية: إنها ستصدر أمرًا اليوم الجمعة بمنع الأشخاص في الولايات المتحدة من تنزيل تطبيق مشاركة الفيديو (تيك توك) TikTok المملوك لشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية، وتطبيق التراسل الفوري (وي شات) WeChat المملوك لشركة (تينسنت) Tencent الصينية بدءًا من 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال مسؤولو وزارة التجارة: إن الحظر المفروض على التنزيلات الأمريكية الجديدة لتطبيق تيك توك قد يُلغيه الرئيس (دونالد ترامب) قبل أن يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من يوم الأحد إن أبرمت شركة (بايت دانس) اتفاقًا بشأن مصير عملياته في الولايات المتحدة.

وأجرت (بايت دانس) محادثات مع شركة أوراكل وشركات أخرى لإنشاء شركة جديدة اسمه (تيك توك جلوبال) TikTok Global، تهدف إلى معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن أمان بيانات مستخدميها. ولا تزال الشركة بحاجة إلى موافقة ترامب لدرء الحظر الأمريكي.

وقال مسؤولو التجارة: إنهم لن يمنعوا المعاملات الفنية الإضافية لتطبيق تيك توك حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مما يمنح الشركة وقتًا إضافيًا لمعرفة هل ستتوصل (بايت دانس) إلى صفقة لعملياتها في الولايات المتحدة. وقال وزير التجارة الأمريكي (ويلبر روس) لشبكة (فوكس بيزنس نتورك) Fox Business Network: “سيبقى تيك توك الأساسي كما هو حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر”.

وقالت الوزارة: إن الإجراءات “ستحمي المستخدمين في الولايات المتحدة من خلال القضاء على الوصول إلى هذه التطبيقات وتقليل وظائفها بدرجة كبيرة”.

وقال أحد كبار مسؤولي التجارة لوكالة رويترز: إن أمر وزارة التجارة سيؤدي إلى “إلغاء المنصة” للتطبيقين في الولايات المتحدة ومنع متجر التطبيقات من آبل، ومتجر (جوجل بلاي) من جوجل وغيرها من تقديم التطبيقات على أي منصة “يمكن الوصول إليه من داخل الولايات المتحدة”.

وقال مسؤولون: إن الأمر لن يمنع الشركات الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية على وي شات خارج الولايات المتحدة، ويُرى في ذلك أنها أخبار مُبشِّرة للشركات الأمريكية، مثل: وول مارت، وستاربكس اللتين تستخدمان برامج وي شات المصغرة المضمنة فيه لتسهيل المعاملات وإشراك المستهلكين في الصين.

ولن يمنع الأمر المعاملات مع الشركات الأخرى التابعة لشركة تينسنت، ويشمل ذلك: عمليات الألعاب عبر الإنترنت، ولن يمنع شركتي آبل وجوجل أو غيرهما من تقديم تطبيقي تيك توك، ووي شات في أي مكان خارج الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن الحظر جاء استجابةً لأوامر تنفيذية أصدرها ترامب في 6 آب/ أغسطس الماضي،و أعطت وزارة التجارة 45 يومًا لتحديد المعاملات التي يجب حظرها من التطبيقات التي عُدَّت مما يُشكِّل تهديدًا للأمن القومي. وينتهي الموعد النهائي يوم الأحد المقبل.

وقال مسؤولو وزارة التجارة: إنهم يتخذون خطوة غير عادية بسبب المخاطر التي يشكلها جمع بيانات التطبيقات. وقد نفت الصين والشركات جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين للتجسس.

وقال روس في بيان مكتوب: “لقد اتخذنا إجراءات مهمة لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، مع تعزيز قيمنا الوطنية، والمعايير المستندة إلى القواعد الديمقراطية، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح الأمريكية”.