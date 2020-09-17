Safari 14 يتوفر لنظامي macOS Catalina و Mojave

أصدرت شركة آبل أحدث إصدار من متصفح سفاري (Safari 14) لنظامي (macOS Catalina) و (High Sierra)، قبل إطلاق (Big Sur) في وقت لاحق من هذا العام، حيث يأتي (Safari 14) مع (macOS Big Sur)، وهو يوفر تصميمًا محدثًا وميزات جديدة.

وبالرغم من عدم توفر (macOS Big Sur) بعد، لكن آبل أصدرت الإصدار الجديد من المتصفح كتحديث مستقل مع بعض هذه الميزات الجديدة لمستخدمي (macOS Catalina) و (Mojave).

ويعمل (Safari 14) على تحسين علامات تبويب المتصفح، ويضيف ميزة تقرير الخصوصية الجديدة، ويقدم خيارات تخصيص جديدة لصفحتك الرئيسية.

ويمكنك تنزيله من خلال التوجه إلى تطبيق تفضيلات النظام (System Preferences) والنقر على تحديث البرنامج (Software Update) والاستفادة من بعض التغييرات التي ستتوفر لاحقًا هذا العام مع (macOS Big Sur).

وتمثل تحسينات إدارة علامات التبويب إحدى التحسينات الرئيسية التي تأتي مع أحدث إصدار من متصفح سفاري.

وتم إعادة تصميم علامات التبويب نفسها لتكون أكثر كفاءة في استخدام المساحة، وتعرض مفضلات مواقع الويب افتراضيًا، وتعرض معاينة لكل علامة تبويب أثناء تحريك الفأرة فوقها.

وهناك صفحة بدء جديدة يمكنك تخصيصها بخلفياتك وروابطك الخاصة، وتقرير الخصوصية الذي يبرز أي أدوات تعقب عبر المواقع يحظرها المتصفح، كما يزيل هذا الإصدار من المتصفح دعم أدوبي فلاش (Adobe Flash).

وتتطلب بعض ميزات سفاري الجديدة (macOS Big Sur) لكي تعمل، ولن تكون متاحة إذا كنت تقوم بتحديث سفاري عبر إصدار أقدم من نظام التشغيل، ويتضمن ذلك دعم فيديو (4K HDR) وميزة الترجمة المضمنة في المتصفح.

وبالرغم من أنه لا يزال أمامك وقت أطول للانتظار لتحديث جهاز ماك، لكن على الأقل يمكنك الحصول على المتصفح الجديد الآن.

وشهد يوم أمس إطلاق مجموعة كبرى من تحديثات أنظمة تشغيل آبل، من ضمنها (iOS 14) لأجهزة آيفون و (iPadOS 14) لأجهزة آيباد و (tvOS 14) لمنصة (Apple TV) و (watchOS 7) لساعات آبل الذكية (Apple Watch).

ويتضمن (iOS 14) بعض الميزات الرئيسية الجديدة، مثل عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية، ومكتبة التطبيقات التي تنظم جميع تطبيقاتك في مكان واحد، وتطبيق ترجمة يعمل مع 11 لغة مختلفة.

بينما يجلب (iPadOS 14) ما تطلق عليه آبل اسم (Scribble)، وهي ميزة تأخذ الكتابة اليدوية المكتوبة في أي مربع نص وتحولها إلى نص مطبوع، وهناك أيضًا مظهر جديد للبحث، وتغييرات في التصميم بالنسبة لبعض التطبيقات.