iOS 14.. كيفية استخدام ميزة النقر الخلفي الجديدة

بدأت شركة آبل في طرح نظام iOS 14 على أجهزة آيفون المؤهلة، وهناك العديد من المزايا الرائعة بما في ذلك الأدوات الذكية ومكتبة التطبيقات، ومع ذلك، فإن التحديث يحتوي على بعض الحيل المفيدة التي قد لا تعرفها.

نحن نستخدم الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 14 منذ الإعلان عنه في يونيو في مؤتمر مطوري آبل العالمي (WWDC) والنقر الخلفي هو الميزة المفضلة لدينا، حيث تتيح لك تحديد الإجراءات عند النقر مرتين أو ثلاث مرات على الجزء الخلفي من جهاز آيفون.

يمكنك تحديد الكثير من الإجراءات باستخدام ميزة النقر الخلفي في نظام iOS 14 بما في ذلك (App Switcher) و(Home) و(Lock Screen) و(Screenshot) و(Shake) و(Volume Up) و(Magnifier) و(Speak Screen)، وإذا لم تتمكن من العثور على النشاط الذي تريد تعيينه، فيمكنك أيضًا إنشاء اختصار (Siri) وتعيينه للنقر مرتين أو ثلاث مرات.

إليك كيفية إعداد ميزة النقر الخلفي في نظام iOS 14 :

انتقل إلى الإعدادات على جهاز آيفون.

توجه إلى (Accessibility) ثم (Touch) وانتقل لأسفل إلى (Back Tap).

حدد الأفعال التي تريدها ضمن خيارات (Double Tap) و(Triple Tap).

ضع في اعتبارك أن ميزة النقر الخلفي لن تعمل إلا إذا كان لديك آيفون 8 أو أعلى.

الجدير بالذكر أن آبل أعلنت عن ميزة رائعة لحماية خصوصية المستخدمين في نظامي iOS 14 و(iPadOS 14) وهي إجبار التطبيقات على طلب إذن المستخدم فيما يتعلق بالتتبع والإعلان المخصص في المرة الأولى التي يفتحون فيها التطبيق.

وعلى الرغم من أن الشركة أجّلت توفير الميزة الجديدة حتى بداية العام القادم، إلا أنها وجدت ترحيبًا كبيرًا من الجميع، وإشادة بشركة آبل وموقفها المؤيد لخصوصية المستخدمين، ولكن القصة أكثر من ذلك بكثير، حيث إن هذه الميزة ستضر بالناشرين والمعلنين والمستهلكين بشكل صريح، بينما ستحقق لشركة آبل الكثير من الأرباح المالية.

كما يتيح لك الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 14 تحسين تجربة التنقل والاستكشاف في مكتبة الصور في هاتف آيفون أو جهاز آيباد من خلال ميزة (التصفية والفرز) Filter and sort، حيث تتيح لك خيارات التصفية الجديدة عرض صورك في مجموعات حسب المفضلة، أو الصور المعدلة، أو جميع الصور، أو مقاطع الفيديو، كما يمكنك فرز أي من ألبوماتك ومنها: الألبومات المشتركة، لتظهر بالترتيب من الأقدم إلى الأحدث أو العكس. مما يتيح لك التنقل في مكتبة الصور الخاصة بك بسرعة والعثور على ما تبحث عنه بسهولة.