Instax Square SQ1 تعيد الكاميرا الفورية إلى أساسياتها

كشفت شركة فوجي فيلم (Fujifilm) عن إضافة جديدة تسمى (Instax Square SQ1) – خليفة (Instax Square SQ6) لعام 2018 – إلى مجموعتها من كاميرات الأفلام الفورية ذات الشكل المربع.

وتُعد هذه الكاميرا في الأساس عبارة عن نسخة مربعة الشكل من كاميرا (Instax Mini) الشهيرة، بحيث تمنح (Instax Square SQ1) المستخدمين 1.5 ضعف حجم الطباعة بالإضافة إلى بعض الميزات التلقائية الجديدة سهلة الاستخدام.

وبدلاً من إضافة المزيد من التكنولوجيا، مثل الشاشة وإقران البلوتوث الذي أضافته الشركة إلى كاميرا العام الماضي (Instax Mini LiPlay)، فإن فوجي فيلم جعلت (Instax Square SQ1) بسيطة قدر الإمكان.

وقال ماني ألميدا (Manny Almeida)، رئيس شركة فوجي فيلم أمريكا الشمالية: إن الكاميرا تجمع كل ما يحبه مستخدمينا حول الأسلوب والوظائف الرائعة والحديثة لخط (Instax Mini) مع الإخراج الأكبر والحيوي لأفلام الطباعة الفورية ذات الشكل المربع.

وأضاف “نحن على ثقة من أن (Instax Square SQ1) سوف تتناسب تمامًا مع قاعدة مستخدمينا الإبداعية والمعبرة وتسمح لهم بإنشاء مطبوعات فورية جديدة وجذابة”.

ويمنحك التصميم الصندوقي الصغير مع ميزتين مفيدتين، حيث تستخدم ميزة التعريض التلقائي مستويات الإضاءة المحيطة لتحسين سرعة الغالق والفلاش من أجل الحصول على صور طبيعية أكثر بغض النظر عن الظروف التي تتعامل معها.

وتسمح هذه الميزة لمن هم حديثو العهد بالتصوير الفوتوغرافي الفوري بالتقاط الصور التي يتم تعريضها تلقائيًا بشكل صحيح بغض النظر عن الظروف، مما ينتج عنه مطبوعات فورية أكثر وضوحًا وحيوية على الفور.

بينما يجعل وضع السيلفي بلمسة واحدة، مع مرآة الصورة الذاتية المدمجة، اللقطات القريبة أفضل عند تدوير العدسة من وضع التشغيل (On) إلى وضع السيلفي (Selfie).

وإلى جانب (Instax Square SQ1)، تقدم شركة فوجي فيلم أيضًا نوعين جديدين من أفلام (Instax Square)، هما (Instax Square Rainbow) و (Instax Square Monochrome)، دون مشاركة أي معلومات إضافية.

ويمكن للكاميرا البسيطة تغيير الصور وتغليفها بإطار مبدع، مما يجعل الصور ذات المظهر العادي تستحق النشر عبر منصة إنستاجرام.

وتتوفر الكاميرا وكلا النوعين من الأفلام الجديدة في 30 سبتمبر، حيث يبلغ سعر الكاميرا 120 دولار، وتأتي باللون الأزرق والبرتقالي والأبيض.

بينما يكلف الفيلم 15 دولارًا مقابل 10 عبوات من (Instax Square Monochrome)، و 16 دولارًا مقابل 10 عبوات من (Instax Square Rainbow).