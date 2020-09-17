5 مزايا للأمان والخصوصية في iOS 14 تحتاج إلى معرفتها

بات بإمكان الجميع الحصول على نظام iOS 14 وإذا كنت شجاعًا بما يكفي لتثبيته، فستحصل على بعض مزايا الأمان والخصوصية الجديدة، التي سيكون بعضها مرئي والبعض الآخر مخفي في نظام التشغيل.

5 مزايا للأمان والخصوصية في iOS 14:

الوصول إلى الكاميرا والميكروفونات:

في كل مرة يصل فيها التطبيق إلى الكاميرا أو الميكروفون، تظهر نقطة فوق مقياس قوة الإشارة – نقطة خضراء عند الوصول إلى الكاميرا على غرار مؤشر (LED) الأخضر الذي يضيء في أجهزة ماك عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل ونقطة برتقالية للوصول إلى الميكروفون.

وإذا قمت بالوصول إلى مركز التحكم، فهناك إشعار في الأعلى يوضح لك التطبيقات الحديثة التي تمكنت من الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، وهذه الميزة تلقائية وليس هناك حاجة إلى التدخل من قبل المستخدم ولا توجد طريقة لإيقاف تشغيلها.

النسخ واللصق:

عند نسخ البيانات ولصقها في نظام iOS 14 يظهر إخطار على الشاشة في شكل نافذة منبثقة، وهذه طريقة بسيطة لكنها فعالة لمعرفة ما إذا كانت التطبيقات تتطفل على الحافظة الخاصة بك، وهذا الميزة تلقائية وليس هناك حاجة إلى تدخل المستخدم ولا توجد طريقة لإيقاف تشغيلها.

التطبيقات والموقع:

يتيح لك الآن نظام iOS 14 خيار السماح للتطبيقات بالوصول إلى موقعك العام، ولكن ليس موقعك الدقيق، ومن الجيد أن يكون لديك خيار استخدام بيانات الموقع دون تحديد موقع محدد.

للوصول إلى هذا الإعداد يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم خدمات الموقع ثم تحقق من إعدادات التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك.

الشبكة المحلية والتطبيقات:

شيء آخر ستراه بعد تثبيت نظام iOS 14 وهو التطبيقات التي تطلب الوصول إلى الشبكة المحلية، حيث تحتاج بعض التطبيقات إلى هذا الوصول – يمكن استخدام الوصول في التحكم في أدوات البلوتوث أو الواي فاي – ولكن سبب احتياج جميع التطبيقات إلى هذا الوصول ضبابي إلى حد ما.

وإذا غيرت رأيك في منح الوصول وتريد إيقافه فيمكنك التوجه إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم الشبكة المحلية واختيار ما يناسبك.

تتبع شبكة الواي فاي:

يمكن لنظام iOS 14 توفير عنوان (MAC) خاص وعشوائي عند الانضمام إلى شبكة الواي فاي أو إعادة الاتصال بها، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع تعقبك عند استخدام اتصالات الشبكة.

هذه الميزة قيد التشغيل افتراضيًا ويمكنك العثور عليها من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم الواي فاي ثم النقر فوق (i) في الدائرة المجاورة للشبكة.