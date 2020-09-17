ون بلس تخطط لإطلاق OnePlus Nord N10 5G

تخطط شركة ون بلس الصينية لإطلاق هاتف جديد يحمل علامة (Nord) التجارية في الولايات المتحدة يسمى (OnePlus Nord N10 5G).

وانضمت ون بلس إلى معركة الهواتف من الفئة المتوسطة هذا العام مع هاتفها الذكي (OnePlus Nord)، ومع ذلك فإن هذا الطراز غير متوفر في الولايات المتحدة.

وعندما أصدرت ون بلس هاتف (OnePlus Nord) في وقت سابق من هذا العام، ذكرت أن الهاتف كان النموذج الأول في سلسلة الهواتف من الفئة المتوسطة التي تستهدف شريحة 500 دولار.

وفي حين أن (OnePlus Nord) المعتمد على معالج (Snapdragon 765G) لم يظهر لأول مرة في الولايات المتحدة، فإن ون بلس أوضحت أنها ستطلق متغيرًا آخر في الدولة في وقت لاحق.

وتفيد التقارير بأن ون بلس تطور نموذجًا جديدًا من (OnePlus Nord) يسمى (OnePlus Nord N10 5G).

ويستشهد التقرير بمصدر داخلي يقول: إن الهاتف الجديد يعتمد على معالج (Snapdragon 690) الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، الذي سيكون أول عروض سلسلة (Snapdragon 600) من كوالكوم مع دعم (5G).

ويحتوي الجهاز على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين، كما يأتي مع شاشة بقياس 6.49 إنشات وبدقة +FHD مع معدل تحديث 90 هرتز.

وتُعد هذه الشاشة أكبر قليلاً من شاشة الهاتف الأصلي البالغ حجمها 6.44 إنشات، لكن الهاتف يتمتع بذاكرة وصول عشوائي أقل قليلاً من الهاتف الأصلي البالغة سعته 8 جيجابايت، إلى جانب معالج أبطأ قليلاً.

وبحسب ما ورد، فإن الجهاز يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها لجهاز ون بلس، وذلك بالرغم من أنها ليست المواصفات البارزة كما كانت في السابق.

ويقول التقرير: إن مصفوفة الكاميرا الخلفية تحتوي أيضًا على عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وزوج من أجهزة الاستشعار الإضافية بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما، ولم يذكر هل هناك كاميرا أمامية مزدوجة أم لا.

ومن المحتمل وصول الهاتف الجديد بعد (OnePlus 8T)، وهو التحديث المتوقع لهاتف (OnePlus 8)، الذي من المحتمل ظهوره في وقت ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر.

ويقول التقرير: إن ون بلس تهدف إلى توفير الهاتف بسعر أقل من 400 دولار، وتطور الشركة الصينية نموذجًا منخفض المواصفات لتشكيلة دائمة التوسع، وهو هاتف سيصل سعره إلى نحو 200 دولار، ويجب أن يصل في وقت لاحق من العام.