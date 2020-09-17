كيفية تحديث هاتف آيفون إلى نظام iOS 14

في حين أن أجهزة آيفون الجديدة تأخرت بالوصول هذا العام بفضل التأخيرات المتعلقة بوباء فيروس كورونا، لا يزال لدى آبل إصدار جديد من نظام التشغيل iOS 14 الخاص بهواتف آيفون يمكنك تنزيله.

تطرح الشركة نظام التشغيل iOS 14 جنبًا إلى جنب مع (watchOS 7)، كجزء من منتجات الخريف الذي بدأ يوم الثلاثاء بالإعلان عن زوج جديد من ساعات آبل وأجهزة آيباد واشتراك اللياقة عبر الإنترنت وخيارات تجميع للخدمات الحالية مثل (Apple TV +) و(Apple Arcade).

إلى جانب المظهر الجديد، يشتمل نظام التشغيل iOS 14 الخاص بهواتف آيفون على عدد من المزايا الجديدة المصممة لتفكيك مجموعة تطبيقاتك المتزايدة وحماية خصوصيتك الرقمية بشكل أفضل وتحسين خرائط الشركة وتطبيقات المراسلة.

كيفية تحديث آيفون إلى نظام iOS 14:

لا تتم التحديثات دائمًا بشكل مثالي، ولهذا من الذكاء إجراء نسخ احتياطي لبيانات هاتفك قبل التبديل إلى iOS 14 فإذا تم حذف بياناتك عن طريق الخطأ فستتمكن من استعادتها من النسخة الاحتياطية.

ولمعرفة آخر مرة تم فيها نسخ هاتفك احتياطيًا إلى (iCloud)، انتقل إلى الإعدادات ثم معرف آبل الخاص بك ثم (iCloud) ثم (iCloud Backup). وبمجرد أن تكون هناك، سيكون لديك خيار (النسخ الاحتياطي الآن).

بمجرد نسخ البيانات الموجودة في هاتف آيفون احتياطيًا، انقر فوق رمز الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج، وسترى على الأرجح إشعارًا بأن التحديث جاهز، وإذا لم يكن كذلك، فحدد (Software Update) على أي حال وسيبحث هاتفك عنه، ثم فقط قم بتنزيله وتثبيته، وهذا يمكن أن يستغرق عدة دقائق.

ولا تقلق إذا لم تشاهد تحديث iOS 14 على الفور، حيث تطرح شركة آبل هذه التحديثات على مراحل، ولا يحصل عليها الجميع في الوقت ذاته.

وإذا لم تكن بطارية هاتفك مشحونة بالكامل، فقم بتوصيلها قبل البدء بإجراء عملية الترقية، كما ستحتاج أيضًا إلى بضعة جيجابايت من مساحة التخزين المجانية لتشغيل التحديث، لذا ابدأ في حذف العناصر الآن إذا كنت بحاجة إلى بعض المساحة.

وفقًا لشركة آبل، فإن نظام iOS 14 متوافق مع كل هواتف آيفون بدءًا من آيفون 6s، ولكن الهواتف الذكية تقدمت قليلاً في السنوات الخمس منذ ظهور هذا الهاتف لأول مرة، فإذا كان لديك جهاز آيفون 6s تقول آبل: إن هذه الهواتف قد لا تمتلك القوة لتشغيل كل ميزة متقدمة.