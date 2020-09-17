يمكن القول إن هاتف (ميت 40 برو) Mate 40 Pro القادم من شركة هواوي من أكثر الهواتف الرائدة التي ينتظرها المستهلكون هذا العام، وهذا يعود إلى أن هذا الهاتف ربما سيكون آخر الهواتف الرائدة من هواوي التي تعمل بمعالج Kirin الرائد بسبب الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة TSMC التايوانية المزود الرئيسي لمعالجات Kirin الرائدة التي تعمل بها هواتف هواوي.

حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف الرائد من هواوي بآخر معالج رائد من شركة TSMC التايوانية وهو معالج (Kirin 9000) المُصنع بتقنية 5 نانومتر، مما يجعله أصغر وأكثر كفاءة من المعالجات الموجودة في هواتف Huawei Mate 3، كما يدعم المعالج شبكات 5G، ويعمل علىى تحسين أداء الكاميرات التي تتميز بها هواتف سلسلة Mate.



إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف Mate 40 Pro القادم من هواوي:

التصميم:

من المحتمل أن تواصل هواوي تركيزها على جودة الكاميرا في Mate 40 Pro مع تصميم للكاميرات بشكل يلفت الانتباه كعادتها.

حيث تشير التسريبات إلى أن التغيير الأكثر وضوحًا في التصميم في Mate 40 Pro هو الكاميرا الأمامية ثنائية العدسات المدمجة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، لتحل محل النتوء العريض الموجود في هاتف Mate 30 Pro الذي يضم الكاميرا الأمامية.

كما تشير التسريبات إلى أن شاشة الهاتف ستأتي بمقاس 6.7 بوصات – وهو أكبر قليلاً من شاشة هاتف Mate 30 Pro السابق الذي تأتي بمقاس 6.53 بوصات – وستأتي الكاميرا الخلفية في الهاتف داخل تصميم دائري يبرز قليلًا عن جسم الهاتف.



كما أن الهاتف سيكون أكثر سمكًا من الطراز السابق، ويشير تسريب آخر إلى أن إحدى عدسات الكاميرا الخلفية في هاتف Mate 40 Pro ستكون عدسة تليفوتوغرافية.

المواصفات:

معظم التسريبات تقول: “إن الهاتف سيأتي بأحدث معالج (Kirin) وبالتحديد معالج (Kirin 9000)، على الرغم من أن هواوي لم تؤكد رسميًا ذلك حتى الآن”.



بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمدير التنفيذي لأعمال المستهلك في شركة هواوي (Yu Chengdong) فإن هذا الهاتف سيكون الأخير في سلسلة هواتف Mate الذي سيعمل بمعالجات Kirin، ويرجع ذلك الي الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.



لا تتوفر معلومات مؤكدة عن نظام التشغيل الذي سيعمل به هاتف Mate 40 Pro حتى الآن، لكن هناك شائعات حول احتمال أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد، لكن بدون خدمات جوجل، مما يضعه في وضع مشابه لهواتف Huawei Mate 30.

ولكن إذا أجلت هواوي الإطلاق لعام 2021 فهناك احتمال كبير أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل (هارموني أوإس) HarmonyOS الخاص بهواوي، حيث أعلنت الشركة خلال هذا الشهر أنها بصدد تثبيت نظام التشغيل الخاص بها في جميع هواتفها الذكية التي ستطلقها العام المقبل.



السعر والتوافر:

من السابق لأوانه تحديد السعر المبدئي لهاتف Mate 40 Pro القادم، ولكن بناءً على طرز Mate السابقة فيمكننا أن نتوقع بأنه سيُطلق بسعر يبدأ من 1200 يورو أو أعلى، وبالرغم من أن هذا مبلغ كبير بالنسبة لهاتف يفتقر إلى خدمات جوجل، ولكنه سيضع Mate 40 Pro في المرتبة نفسها مع هاتف Galaxy Note 20 Ultra من سامسونج الذي ينافسه في المواصفات والميزات.

ما هو موعد إطلاق هاتف Mate 40 Pro؟

بالنظر إلى إطلاق سلسلة الطراز السابق Mate 30 في سبتمبر 2019، وسلسلة الطراز الأسبق Mate 20 في أكتوبر 2018، فمن المتوقع أن يكون تاريخ إطلاق الهاتف الجديد في شهر أكتوبر القادم، ومع ذلك، نظرًا إلى تأثير جائحة فيروس كورونا في صناعة الهواتف الذكية والحظر الأمريكي المستمر على شركة هواوي، فلن نتفاجأ إذا أخرت الشركة إطلاق الهاتف إلى تاريخ لاحق.