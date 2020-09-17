فيسبوك تدمج رسائل مسنجر وإنستاجرام في تطبيق جديد للشركات

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن إطلاق تطبيق جديد يسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة بإدارة الصفحات والملفات الشخصية عبر كل من فيسبوك، وإنستاجرام، ومسنجر.

وقالت الشركة – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع نحو 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا – في منشور على مدونتها: إن التطبيق الجديد المسمى Facebook Business Suite سيدمج البنية التحتية الخلفية للتطبيقات الثلاثة حتى يتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من تلقي الرسائل من العملاء، والتنبيهات، والإشعارات في صندوق وارد موحد.

ونقل موقع (ذا فيرج) The Verge المتخصص في مجال التقنية عن شركة فيسبوك قولها: إنها تخطط في المستقبل لدمج تطبيق التراسل الفوري واتساب مع التطبيقات الثلاثة الأخرى.

وسيسمح التطبيق أيضًا للشركات الصغيرة بالنشر على فيسبوك، وإنستاجرام في الوقت نفسه، وتقديم رؤى عن كيفية أداء الحملات الإعلانية على المنصات. مع الإشارة إلى أن الكثير من وظائف النشر المتقاطع هذه متاحة بالفعل لمسؤولي حسابات إنستاجرام للأعمال المرتبطة بصفحات فيسبوك.

يُشار إلى أن دمج الخدمات أصبح من أولويات فيسبوك منذ مدة، ففي العام الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة تخطط لدمج إمكانات المراسلة في واتساب، وإنستاجرام، ومسنجر، مع الاحتفاظ بجميع التطبيقات الثلاثة بوصفها تطبيقات منفصلة مع السماح بالاتصال المتبادلة بين التطبيقات. وأفاد موقع Axios في وقت سابق أن فيسبوك كان تعمل على ميزة موحدة للتراسل للشركات منذ شهر شباط/ فبراير 2019.

وتُخطط فيسبوك لإتاحة أداة الأعمال للشركات الصغيرة أولاً، وتعتزم في وقت لاحق طرحها للشركات الأكبر.

يُشار إلى أنه بدا منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي أن شركة فيسبوك بدأت بدمج محادثات إنستاجرام ومسنجر من خلال تحديث جديد، حيث تختبر الشركة النظام مع بعض الحسابات.

ولاحظ العديد من المستخدمين على كل من أجهزة iOS وأندرويد ظهور شاشة تحديث في تطبيق إنستاجرام للهاتف المحمول.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أوضحت خططها لتوحيد منصات المراسلة لتطبيقاتها ذات الشعبية الكبرى؛ للسماح بالمراسلات المتبادلة بين واتساب، وإنستاجرام، ومسنجر.

وقال مارك زوكربيرج – الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك: إنه يريد أن يكون النظام مشفّرًا من طرف إلى طرف. ومن خلال دمج تطبيقاتها الأكثر شيوعًا، قد تتمكن فيسبوك من المنافسة بصورة مباشرة مع تطبيق iMessage من شركة آبل.