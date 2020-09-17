صفقة اليوم.. احترف Ruby on Rails 6 لتطوير التطبيقات ومواقع الويب مع خصم 96%

تُستخدم لغة (Ruby) وإطار (Ruby on Rails) المتعدد الأغراض في بناء بعض أكثر المواقع تعقيدًا في العالم، مثل: Twitter، و Shopify، و Github، وHulu، و Airbnb، و Kickstarter على سبيل المثال لا الحصر. وعلى عكس اللغات والأطر الشائعة الأخرى فقد صُممت لغة Ruby وإطارها الشهير لتطوير النظم الأمامية والخلفية. لذلك يمكنك إنشاء أي تطبيق أو موقع ويب بالكامل من الصفر دون الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية.