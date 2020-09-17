صفقة اليوم.. احترف Ruby on Rails 6 لتطوير التطبيقات ومواقع الويب مع خصم 96%

- الحزمة الكاملة لاحتراف إطار (Ruby on Rails 6) القائم على لغة روبي The Complete Ruby on Rails 6 Bootcamp Certification Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 336.
- المدة: 42 ساعة.
- تُستخدم لغة (Ruby) وإطار (Ruby on Rails) المتعدد الأغراض في بناء بعض أكثر المواقع تعقيدًا في العالم، مثل: Twitter، و Shopify، و Github، وHulu، و Airbnb، و Kickstarter على سبيل المثال لا الحصر. وعلى عكس اللغات والأطر الشائعة الأخرى فقد صُممت لغة Ruby وإطارها الشهير لتطوير النظم الأمامية والخلفية. لذلك يمكنك إنشاء أي تطبيق أو موقع ويب بالكامل من الصفر دون الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف لغة البرمجة (Ruby) ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعرف على الأوامر المستخدمة في كتابة الكود، والتعرف على الدوال والمتغيرات، وهياكل البيانات المركبة مثل: Arrays & Hashes، وانتهاءً بمعرفة كيفية إنشاء تطبيقات ويب غنية بالميزات.
- كما ستتعرف على مفاهيم (البرمجة الكائنية التوجُّه) Object-Oriented Programming التي تُعرف اختصارًا باسم OOP، التي تساعدك على إنشاء تطبيقات كاملة تفاعلية مع كتابة أكواد أقل ووقت تطوير أقصر.
- تتضمن هذه الحزمة التدريبية أكثر من دورة حول كيفية استخدام أحدث إصدار من إطار (Ruby on Rails) مع لغة Ruby، حيث ستتعلم كيفية بناء كل شيء من تطبيقات الويب البسيطة إلى تطبيقات الويب المعقدة، وكذلك مواقع الويب الديناميكية، كما ستعمل على بناء مشاريع حقيقية، حيث ستقوم بإنشاء 3 مشاريع قائمة على إطار (Ruby on Rails) كتطبيق عملي لما تعلمته.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1000 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 35.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- 2020 Complete Ruby on Rails 6 Bootcamp
- Programming & Ruby Basics
- Web App Development Fundamentals with Ruby on Rails 6
- Intermediate Ruby on Rails 6
- ActionCable & Real-Time Features with Ruby on Rails