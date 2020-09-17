سوني تطلق PS5 في 12 نوفمبر مقابل 500 دولار

قالت شركة سوني اليابانية: إنها ستطلق منصة (PS5) من الجيل التالي في شهر نوفمبر بسعر 499.99 دولار و 399.99 دولار للنسخة بدون محرك أقراص، حيث تتنافس ضد منصة (Xbox) المنافسة من شركة مايكروسوفت.

ويمهد إعلان التسعير الطريق أمام مواجهة نهاية العام بين (Xbox) و (PlayStation)، حيث يستمر المستهلكون في التوجه نحو منصات الألعاب المحسنة التي تقدم ألعابًا حصرية.

وقالت مايكروسوفت الأسبوع الماضي: إن (Xbox Series X) ستطرح للبيع في 10 نوفمبر بسعر 499.99 دولار مع (Xbox Series S) الأقل قوة بسعر 299.99 دولار، حيث تراهن مايكروسوفت على أن تقديم خيار للمستهلكين سيفوق المخاطر التي قد تتعرض لها من خلال إطلاق جهازين متميزين في وقت واحد.

وقال جيلهيرمي فرنانديز (Guilherme Fernandes)، المحلل في شركة تحليل الألعاب (Newzoo): إن (PS5) و (Xbox Series X) لهما السعر نفسه، لكن إصدار (PS5) الرقمي الذي يبلغ سعره 399.99 دولار يقدم خصمًا كبيرًا بدون تكلفة من حيث الأداء أو العتاد، إلى جانب قارئ الأقراص.

وقد تسببت قرارات التسعير في فوز أو خسارة معارك المنصات بين الأجيال حيث تتطلع الشركات المصنعة إلى بناء الكتلة الأساسية من المستهلكين التي ستجذب مطوري الألعاب إلى منصتهم.

وتقدم سوني إصدارًا من (PS5) بدون محرك أقراص حيث أصبحت التنزيلات الرقمية قياسية، وهو ما يعد خروجًا على الأسلوب بالمقارنة مع الأجيال السابقة.

وتشمل الألعاب القادمة التي تم كشف النقاب عنها للمنصة بشكل حصري (Final Fantasy XVI) و (God of War) و (Harry Potter).

ويعزز هذا الإعلان تشكيلة (PlayStation) بعد الكشف عن عدد كبير من الألعاب، من ضمنها (Spider-Man: Miles Morales)، وقالت سوني: إن هذه اللعبة ستكون متاحة أيضًا على (PlayStation 4).

وتظهر مجموعة ألعاب سوني أنها تراهن بقوة أكبر على العروض الحصرية، حيث قال سيركان توتو (Serkan Toto)، مؤسس شركة استشارات صناعة الألعاب (Kantan Games): تركز مايكروسوفت على الأسعار الأرخص لجذب المستخدمين إلى نظام (Xbox) البيئي.

ومع سعي كلتا الشركتين إلى تحقيق إيرادات متكررة، قالت سوني: إن مشتركي (PlayStation Plus) سيتمكنون من الوصول إلى قائمة ألعاب من (PlayStation 4) القديمة.

وكانت إيرادات صناعة الألعاب في حالة ارتفاع بسبب المستهلكين الذين بقوا في منازلهم بسبب جائحة (COVID-19)، مما ساعد على رفع أسهم سوني بنسبة 46 في المئة منذ أدنى مستوياتها في شهر مارس.

وتستعد سوني لطرح (PS5) للبيع في 12 نوفمبر في الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر في باقي أنحاء العالم.