ريلمي تعلن عن هاتف Realme 7i بسعر منافس

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الجديد (ريلمي 7آي) Realme 7i الذي يأتي لينضم إلى سلسلة Realme 7 التي أُعلن عنها في وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري مع الهاتفين: (ريلمي 7) Realme 7، و(ريلمي 7 برو) Realme 7 Pro.

ويحتوي هاتف Realme 7i الجديد معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 662) Snapdragon 662 من شركة كوالكوم الأمريكية، في حين أن هاتف Realme 7 يحتوي معالجًا من نوع (هيليو جي95) Helio G95 من شركة (ميدياتك) MediaTek.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD مقارنة بدقة +FHD في هاتف Realme 7، وهي تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتز.

ويختلف هاتف Realme 7i عن هاتف Realme 7 أيضًا في أن حساس البصمة في الأخير يأتي في زر جانبي، في حين أن مكانه في الأول يقع على ظهره الجهاز. ويحتوي الهاتف الجديد بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط بدلًا من 30 واط في هاتف Realme 7.

ويقدم Realme 7i ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

ويختلف الهاتفان أيضًا في التصميم، ويشمل ذلك ترتيب الكاميرات الخلفية، وهي تأتي بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة، وبالدقة ذاتها للرابعة المخصصة لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية التي تقع في ثقب ضمن الشاشة، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف Realme 7i باللونين الأخضر، والأزرق، وذلك بسعر يعادل 215 دولارًا أمريكيًا. ولكن يمكن لأوائل المشترين الحصول عليه مقابل 205 دولارات. وستبدأ المبيعات اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة عبر موقع Realme في إندونيسيا. ولا معلومات عن موعد توفره الهاتف في الأسواق العالمية.

وإلى جانب هاتف Realme 7i، أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتف Realme 7 في إندونيسيا مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي تمتاز بدعم شريحة (الاتصال القريب المدى) NFC المتعددة الوظائف، وهي ميزة ليست متوفرة في النسخة التي أُعلن في وقت سابق من الهاتف.

ويتوفر هاتف Realme 7 في إندونيسيا بسعر يعادل 270 دولارًا، ولكنه سيتوفر لأوائل المشترين بسعر 260 دولارًا لوقت محدد. ويمكن شراؤه اعتبارًا من غدٍ الجمعة عن طريق موقع الشركة.