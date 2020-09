لعبة فورتنايت.. كيفية حل مشكلة تعذر الوصول إلى حسابك في Epic Game

إذا كنت تلعب لعبة (فورتنايت) Fortnite في هذه الأيام، وظهر لك خطأ يفيد بأنه (ليس لديك إذن للعب فورتنايت) You do not have permission to play Fortnite، فهو خطأ شائع يحدث مع الجميع ولست أنت وحدك، ويمكنك التغلب عليه بسهولة.



إليك كيفية حل مشكلة ظهور خطأ ليس لديك إذن للعب فورتنايت في حساب Epic Game:



ذكرت الشركة أن هذا الخطأ يظهر بصورة خاصة للأشخاص الذين لديهم عدة عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بحسابهم في Epic Games، ومن ثم يجب عليهم إلغاء ربط أي عناوين بريد إلكتروني غير ضرورية لإصلاح هذه المشكلة، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح موقع Epic Game Store في متصفح الويب الخاص بك.

عندما تصل إلى شاشة تسجيل الدخول، حدد (نسيت كلمة المرور الخاصة بك) Forgot your password.

إذا طُلب منك عنوان بريدك الإلكتروني، أدخل أي عنوان بريد إلكتروني تتذكر أنه مرتبط بحساب Epic Games الخاص بك.

إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني من Epic Games على عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته، فهذا يعني أنه متصل بحساب Epic Games الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول إلى Epic Games باستخدام عنوان البريد الإلكتروني نفسه.

بمجرد الدخول حدد خيار (اتصالات) Connections، ثم اختر (الحسابات) Accounts.

في النافذة الجديدة التي تظهر لك، قم بإلغاء ربط عنوان البريد الإلكتروني القديم بحساب Epic Games الخاص بك.

الآن قم بتسجيل الخروج من حساب البريد الإلكتروني القديم نفسه الذي سجلت الدخول به إلى حسابك في Epic Games.

سجّل الدخول مرة أخرى إلى حساب Epic Games الخاص بك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الصحيح الذي تريد ربطه به.

بمجرد تسجيل الدخول بعنوان البريد الإلكتروني الصحيح، حدد (اتصالات) Connections، ثم اختر (الحسابات) Accounts.

قم بربط عنوان البريد الإلكتروني الصحيح بحسابك في Epic Games.



هذا كل شيء، الآن مع اتباعك للخطوات السابقة نأمل أن يؤدى إلى إصلاح المشكلة التي تواجهها مع حساب Epic Games الخاص بك ويسمح لك بالعودة إلى لعب لعبة فورتنايت بشكل عادي.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في تسجيل الدخول فنوصي يمتابعة حساب الشركة في موقع تويتر لتكون على اطلاع بكل جديد فيما يخص هذه المشكلة، أو زيارة صفحة الدعم الخاص بالشركة في موقع الويب للعثور على الحل إذا وُجد.