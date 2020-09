تويتر تضع علامة تحذير على تغريدة لترامب بشأن التصويت عبر البريد

وضع موقع تويتر اليوم الخميس علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، قائلًا: إن منشوره يتضمن معلومات قد تكون مضللة بشأن عملية التصويت عبر البريد.

وقال ترامب في تغريدته: “بسبب الكم الهائل الجديد وغير المسبوق من بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها والتي ستُرسل إلى الناخبين، أو إلى أي مكان، هذا العام، قد لا تُحدد نتيجة انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر بدقة، وهو ما يريده البعض. حدثت كارثة انتخابات أخرى أمس. أوقفوا جنون الاقتراع!”.

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020