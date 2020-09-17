ترامب قد يقرر مصير صفقة تيك توك قبل نهاية الأسبوع الحالي

أفادت شبكة (سي إن بي سي) CNBC الأمريكية اليوم الخميس بأنه من المتوقع أن يقرر الرئيس (دونالد ترامب) مصير شركة تيك توك في الولايات المتحدة في غضون الساعات 24 إلى 36 القادمة.

ونقلت الشبكة عن مصادرها أيضًا بأنه من المتوقع أن تشارك شركة (وول مارت) Walmart مع أوراكل في صفقة تمتلك فيها الأخيرة ما يقرب من 20 في المئة من تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.

وأرسلت وزارة الخزانة مراجعات رئيسية بشأن القضايا الأمنية الخاصة بورقة شروط صفقة (تيك توك-أوراكل) ليلة الأربعاء، وذلك حسبما صرحت المصادر لشبكة CNBC. وقالت المصادر: إن (بايت دانس) ByteDance وافقت بالكامل على تلك المراجعات.

والتقى ترامب بأعضاء مجلس الوزراء ومستشارين آخرين ليقرر هل سيوافق على الصفقة أم لا، وذلك وفقًا لمصادر CNBC، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المحادثات خاصة. وقال أحدهم: إن هناك وجهات نظر متباينة بين مستشاريه، ومن بينهم وزير الخارجية (مايك بومبيو)، ووزير الخزانة (ستيف منوشين)، وصهر الرئيس (جاريد كوشنر).

وقال ترامب يوم الأربعاء: إنه اعترض على فكرة أن تحتفظ (بايت دانس) – ومقرها بكين – بحصة الأغلبية في عمليات الشركة الأمريكية. ومع ذلك، تقول مصادر CNBC: إن النسب المئوية لحصة الملكية لم تكن موضوع تفاوض ومن غير المرجح أن تتغير.

ومن المتوقع أن يشغل (دوج ماكميلون) – الرئيس التنفيذي لشركة (وول مارت) – مقعدًا في مجلس الإدارة المشكل حديثًا لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن الصفقة التي تحافظ على (بايت دانس) بصفتها صاحبة الأغلبية في عمليات تيك توك الأمريكية ستتعارض مع تصريحات ترامب السابقة بأن العلاج الوحيد للحظر الأمريكي هو البيع لشركة مقرها الولايات المتحدة. واختارت الشركة عرض أوراكل لتكون “شريكًا موثوقًا في التقنية” وصاحب حصة أقلية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ورفضت عرض مايكروسوفت، التي طلبت الاستحواذ على جميع أصول تيك توك في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وقالت شركة (بايت دانس) اليوم الخميس: إنه سيكون على الصين الموافقة على صفقة بيع أعمال تيك توك TikTok في الولايات المتحدة لشركة (أوراكل) Oracle، مشيرةً إلى أن محاولتها لدرء الحظر في الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا.