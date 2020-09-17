الوضع المظلم في ويندوز 10 تم تحسينه أخيرًا

لقد كان الوضع المظلم في نظام التشغيل ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم المظهر الداكن – جزءًا من نظام التشغيل، ويبدو أن التحديث الجديد سيصلح أخيرًا بعض الإزعاج الذي واجهه الكثير منا معه.

تم انتقاد الوضع المظلم في نظام التشغيل ويندوز 10 بسبب عدم تناسقه، فعند تطبيقه تحصل بعض أجزاء ويندوز 10 وتطبيقاته على الوضع المظلم لكن أجزاء أخرى من نظام التشغيل تحتفظ بخلفياتها البيضاء الساطعة.

وقد أدى ذلك إلى شعور أن الوضع المظلم في نظام التشغيل ويندوز 10 غير مكتمل، لكن وفقًا لتقارير (Windows Latest)، يبدو أن شركة مايكروسوفت تعالج هذه المشكلة أخيرًا.

مع الإصدار (Build 20211) – وهو إصدار مبكر من تحديث ويندوز 10 القادم ومتاح لمشتركي (Windows Insider) – تم تحديث المظهر الداكن في نظام ويندوز 10، والآن (Windows Search) والقوائم داخل أداة البحث وعمليات البحث على الويب التي يدعمها محرك البحث (Bing) جميعها تملك الوضع المظلم.

كما أصبحت القوائم المنبثقة ومربعات الحوار مظلمة الآن أيضًا لتتناسب مع بقية واجهة المستخدم، مثل شريط المهام وقائمة ابدأ.

هذا التغيير ليس التغيير الأكبر في العالم، ولكن أي شخص يستخدم الوضع المظلم في نظام التشغيل ويندوز 10 قد شعر بالإحباط بشأن عدم تغطية نظام التشغيل بالكامل للمظهر الداكن، لكن الآن سيشعر بالارتياح لرؤية شركة مايكروسوفت تقوم أخيرًا بعمل شيء حيال ذلك.

لتطبيق المظهر الداكن، انتقل إلى الإعدادات ثم التخصيص ثم الألوان وحدد (الوضع المظلم).

في حين أن هذا يجعل المظهر الداكن في النظام أفضل، لا تزال شركة مايكروسوفت تكافح لتطبيقه على جميع أجزاء النظام وخاصة التطبيقات والقوائم القديمة.

الجدير بالذكر أن نظام التشغيل ويندوز 10 يأتي مزودًا بتطبيق حماية يُسمى (أمان ويندوز) Windows Security مدمج لحماية جهازك وملفاتك من الفيروسات غير المرغوب فيها وبرامج الفدية وبرامج التجسس وغيرها من أشكال البرامج الضارة ومجرمي الإنترنت لحظيًا. وعلى الرغم من أن التطبيق يوفر حماية قوية، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يتداخل مع أداء مهام معينة مما يؤثر في عملك في الحاسوب، مثل: حظره ملفًا معينًا تحاول فتحه بالرغم من معرفتك سابقًا أنه آمن، أو يمكن أن يمنع تثبيت تطبيق تعرف أنه يأتي من مصدر موثوق، مما يتطلب منك تعطيل تشغيله مؤقتًا لتثبيت التطبيق أو فتح الملف وإعادة تشغيله مرة أخرى.