إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Q31

أعلنت شركة إل جي اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (إل جي كيو31) LG Q31 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة.

ويحتوي هاتف LG Q31 معالجًا ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز من نوع (هيليو بي22) Helio P22 من شركة (ميدياتك) MediaTek، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الهاتف – الذي يزن 145 جرامًا، ويأتي بسماكة 8.7 ملم – شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

أما على ظهر الهاتف، فهناك كاميرتان خلفيتان دقة الرئيسية منهما 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وبدقة 5 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

ويحتوي LG Q31 بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن عن طريق منفذ microUSB التقليدي. وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

ويتوفر الهاتف في كوريا الجنوبية بسعر يعادل 180 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ بيعه اعتبارًا من 25 أيلول/ سبتمبر الجاري.

أعلنت شركة إل جي يوم الاثنين عن هاتفها الذكي ذي الشاشة الثنائية الدوارة Wing 5G في إطار مشروعها الجديد Explorer الذي قالت: إنه يهدف إلى بث “حياة جديدة في تصميم الهواتف الذكية”. وفي إطار المشروع الجديد أيضًا، نشرت الشركة الكورية الجنوبية تشويقًا لهاتف آخر ذي شاشة قابلة للتمدد والانزلاق نحو الخارج.

ولم يكشف المقطع التشويقي الذي نشرته إل جي عن مواصفات الهاتف، حتى إن تصميم الهاتف لم يظهر كاملًا، إذ أظهر جزء الهاتف الذي تتمدد فيه الشاشة وتنزلق نحو الخارج، وبعدئذ تُكتب عبارة “احبس أنفاسك” مع شعار مشروع الشركة LG Explorer Project.

ويمتاز هاتف (وينج 5جي) Wing 5G بأنه ثنائي الشاشة، مع إمكانية إدارة الشاشة الرئيسية لتكوين شكل الحرف T مع الشاشة الخلفية.

ويقدم هاتف Wing شاشة رئيسية بحافات منحنية، وهي من نوع P-OLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2460×1080 بكسلًا. كما يقدم الهاتف كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9. أما الشاشة الثانوية فهي من نوع G-OLED بقياس 3.9 بوصات وبدقة 1240×1080 بكسلًا. وتدعم كلا الشاشتين معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.