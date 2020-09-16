يبدو أن ساعة (Apple Watch Series 6) ستكون الأولى مع شريحة (U1) لتحديد المواقع، حيث أضافت شركة آبل في شهر سبتمبر 2019 ميزة جديدة إلى (iPhone 11) و (iPhone 11 Pro) دون الحديث عنها.

ومن الواضح أن الشركة فعلت ذلك مرة أخرى مع (Apple Watch Series 6)، بحيث تمثل الميزة الجديدة شريحة تحديد المواقع فائقة الاتساع (U1) من آبل.

وتسمح هذه الشريحة للأجهزة بالعثور على بعضهم بعضًا، والعثور على أدوات أخرى مزودة بتقنية مماثلة، وحتى فتح سيارتك وبابك بشكل آمن دون إخراج آيفون من جيبك.

وبالنظر إلى صفحة مقارنة مواصفات (Apple Watch) الرسمية، يمكن رؤية أن (Apple Watch Series 6) البالغ سعرها 399 دولار فقط هي التي تحصل على شريحة (U1)، وليس (Apple Watch SE) الجديدة.

كما أن هذه الميزة غير موجودة في (Apple Watch Series 5)، وكانت مفقودة من إعلان (iPhone SE) لعام 2020 أيضًا.

وليس من الواضح متى ستفعل آبل شيئًا ذا مغزى باستخدام هذه الوظيفة، وهذا على الأرجح هو السبب في أن الشركة لم تتحدث عنها بشكل كبير حتى الآن.

وتأمل آبل في إضافتها إلى فكرة مفاتيح السيارة الرقمية في المستقبل غير البعيد، وهي جزء من اتحاد يدفع هذه التقنية.

لكن ليس من الواضح هل هناك أي شركة من شركات صناعة السيارات مشاركة في هذا الأمر، حيث تعتمد الفكرة المشابهة لفكرة المفتاح الرقمي على جهاز مزود بتقنية (NFC) في سيارتك.

وقد تساعد هذه التقنية آبل في إيجاد طريقة قوية للعثور على العناصر المفقودة، حيث مدت شركة آبل يدها حديثًا إلى الشركات التي تبيع أجهزة تعقب تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبلوتوث من خلال عرض توسيع شبكة (Find My) الخاصة بها لتشمل أجهزتهم.

ويُشاع منذ فترة طويلة أنها تعمل على جهاز (AirTag) يمكنك استخدامه مثل جهاز تعقب (Tile)، حيث يمكنك لصقه على شيء ما أو وضعه في حقيبتك، ويمكن لجهاز (U1) من الناحية النظرية أن يوضح لك بالضبط مكان إخفاء جهاز التحكم عن بُعد أو محفظتك أو مفاتيحك أو حقيبة الحاسب المحمول.

وتستخدم آبل شريحة (U1) حاليًا لمشاركة الصور مع مستخدم آيفون آخر في الغرفة نفسها فقط.