6 أشياء يمكن يخبرنا بها حدث آبل عن iPhone 12

لم تظهر سلسلة هواتف iPhone 12 في حدث آبل الذي أقيم يوم أمس، وهذا ما كنا نتوقعه، لكن على الرغم من أن البعض كان يحبس أنفاسه من أجل الكشف المفاجئ عن سلسلة هواتف iPhone 12 إلا أن الوضع الآن يشير إلى أننا سنرى سلسلة الهواتف المرتقبة من آبل في أكتوبر.

تم إطلاق أربعة أجهزة رئيسية في حدث آبل: آيباد الجديد و(iPad Air 4) و(Apple Watch 6)، و(Apple Watch SE) إلى جانب (Apple One)، وهي حزمة اشتراك جديدة لتطبيقات آبل.

لكن هل يمكن للمنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها في يوم أمس أن تخبرنا شيئًا عن iPhone 12 القادم؟ هناك الكثير من المزايا الجديدة وبعض التغييرات المثيرة للاهتمام في الأجهزة والتي يمكن أن تقدم لنا بعض المؤشرات، حيث إننا توصلنا إلى قائمة من 6 تنبؤات حول iPhone 12 بناءً على ما تعلمناه عن أجهزة آيباد الجديدة وساعات آبل والاشتراك الجديد الخدمات.

مستشعر بصمة جانبي:

يعد (iPad Air 4) الجديد أول منتج من آبل يحتوي على (Touch ID) مدمجًا في زر مثبت على الجانب بدلاً من وجود زر في المقدمة كما هو الحال في أجهزة آيفون القديمة والأجهزة اللوحية ، أو (Face ID) مثل أجهزة آيفون الجديدة و(iPad Pro).

هذا التغيير منطقي، حيث يرتدي الجميع قناع الوجه أو ما يسمى بالكمامة في الوقت الحاضر، ولا تعمل ميزة (Face ID) عند إخفاء بعض معالم الوجه، كما تحتاج آبل إلى الانتقال إلى مستشعرات بصمات الأصابع المادية لتقنيتها الجديدة.

فهل يمكن أن يحتوي جهاز iPhone 12 على مستشعر بصمة جانبي؟ من الممكن حدوث ذلك، فالهاتف سيحتوي على أزرار على الجانب – لذلك لن يمثل تغييرًا كبيرًا في التصميم – والتبديل من (Face ID) إلى (Touch ID) يمكن أن يمكّن آبل من إسقاط الشق الكبير.

معدل تحديث الشاشة:

كانت الشائعات تشير إلى أن هاتف iPhone 12 لديه معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز، وهي خطوة كبيرة مقارنة بأجهزة آيفون السابقة التي تمسكت بمعدل التحديث 60 هرتز الذي معدل التحديث القياسي للهواتف لسنوات.

كما استخدمت آبل معدلات تحديث عالية فقط في طرازات (iPad Pro)، التي تستخدم التحديث المتغير مع تغيير المعدل تلقائيًا اعتمادًا على ما تفعله.

كما كانت هناك شائعات أيضًا تشير إلى أن آبل لم تتمكن من الحصول على معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز في الوقت المناسب، لذلك ربما هواتف آيفون المرتقبة ستأتي مع 60 هرتز.

USB-C:

أشارت بعض الشائعات إلى أن iPhone 12 سيأتي مع منفذ (USB-C) قياسي بدلاً من منفذ (Lightning) الخاص بشركة آبل، وهذا من شأنه أن يسمح للهاتف بتقديم شحن ونقل للبيانات أسرع من أجهزة آيفون السابقة.

لا يوجد شاحن داخل الصندوق:

إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل التي تمت مناقشتها في تسريبات وشائعات iPhone 12 هي ما إذا كان سيأتي مع شاحن داخل الصندوق أم لا، حيث سيؤدي التخلي عن ذلك إلى إجبار المستخدمين على شراء شاحن خاص بهم، ولكنه سيقلل من النفايات الإلكترونية، مما سيكون مفيدًا للبيئة.

تم التأكيد على أن (Apple Watch 6) لن تأتي مع لوحة شحن حيث سيكون عليك شراء لوحة جديدة أو استخدام لوحة قديمة لشحن ساعتك الذكية.

A14 Bionic:

يحوي آيفون 11 على مجموعة شرائح (A13 Bionic)، ومن المحتمل أن يكون لدى iPhone 12 شريحة (A14 Bionic). كما يحوي (iPad Air 4) الجديد أيضًا على مجموعة الشرائح هذه، لذلك من المفترض أن تأتي هواتف آيفون المرتقبة مع (A14 Bionic).

المزيد من التطبيقات المثبتة على الهاتف:

تأتي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من آبل مع الكثير من التطبيقات المثبتة عليها، مثل (Apple TV) و(Apple Podcasts) على جهازك سواء كنت ترغب في ذلك أم لا – وقد يزداد هذا الموقف سوءًا مع إطلاق (Apple One).

تجمع (Apple One) بين (Apple News) و(Apple Fitness) والمزيد في حزمة اشتراك واحدة كبيرة، وكما هو الحال مع بعض التطبيقات الأخرى للعلامة التجارية، يمكنك التأكد من أنها ستدخل إلى أجهزة آبل لتشجيعك على تجربتها وشرائها.