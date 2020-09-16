على مر السنين، تحول البريد الإلكتروني من طريقة لإرسال الرسائل الإلكترونية إلى أداة أساسية لكل ما نقوم به عبر الإنترنت، حيث أصبح كل شيء مرتبطًا ببريدك الإلكتروني، ومع وجود الكثير من تطبيقات البريد الإلكتروني الموجهة لمستخدمي هواتف آيفون، يبرز هنا سؤال: ما هو تطبيق البريد الإلكتروني المناسب لهم؟

إليك 5 من أبرز تطبيقات البريد الإلكتروني المناسبة لمستخدمي آيفون:

1- تطبيق Apple Mail:

يعتبر تطبيق Apple Mail من أكثر تطبيقات البريد الإلكتروني استخدامًا في العالم حاليًا، حيث يأتي مدمجًا في هواتف آيفون، ويدعم جميع خدمات البريد الإلكتروني تقريبًا، حيث من السهل بدء إنشاء رسائل جديدة، والقيام بمهام مثل: الأرشفة والحذف والانتقال إلى المجلدات وغيرها الكثير.

ولكن ما يفتقر إليه التطبيق بشدة هو عدم وجود ميزات، مثل: الغفوة والردود السريعة، كما أن شركة آبل لم تقم بتحديث البريد أو إضافة ميزات جديد منذ فترة طويلة للغاية سواء في إصدار iOS أو إصدار نظام التشغيل macOS.

2- تطبيق Spike:

يُعد تطبيق يعد Spike من أفضل تطبيقات البريد الإلكتروني التي يمكن أن تستخدمها، حيث تتيح لك قراءة الرسائل الواردة في شكل رسائل قصيرة مثل أسلوب تطبيق Slack، كما يأتي بتصميم رائع لمساعدتك على أن تكون أكثر كفاءة، من خلال إزالة عناصر الرسالة الإلكترونية، مثل: التفاصيل في الأعلى والتوقيعات، مما يساعدك على التركيز في المحتوى فقط.

كما يحتوي التطبيق على ميزة المجموعات، حيث يمكنك إنشاء مجموعات لأقسام العمل والاحتفاظ بالرسائل حول مواضيع معينة في مكان واحد حتى لا تضطر إلى البحث في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني القديمة.

3- تطبيق Airmail:

يدعم تطبيق Airmail جميع خدمات البريد الإلكتروني الرئيسية، مثل: iCloud و Exchange و Outlook و Gmail و Yahoo، كما يتميز التطبيق بالتكامل مع العديد من التطبيقات الأخرى، مثل: Google Drive و Dropbox و OneDrive و Trello و Google Tasks و Evernote وغيرها الكثير.

ويدعم التطبيق تأجيل إرسال الرسائل إلى وقت آخر، كما يمكنك إنشاء ملف PDF من رسالة بريد إلكتروني، أو حظر مرسلين محددين، أو إنشاء مهمة، وبصورة عامة يعتبر التطبيق قابل للتخصيص بشكل كبير.

4- تطبيق Twobird:

يعتبر Twobird تطبيق جديد نسبيًا في سوق تطبيقات البريد الإلكتروني، ومع ذلك يوفر الكثير من الميزات الفريدة التي لم تظهر في الكثير من تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، مثل: إزالة مقدمات الرسائل والتوقيعات وعناصر التشتت في الرسالة حتى تتمكن من التركيز على المحتوى والرد بسرعة.

ويتيح التطبيق أيضا ملاحظات وتذكيرات في صندوق البريد الخاص بك يمكنك التعاون عبرها مع أعضاء الفريق، ولكن الملاحظة السلبية الرئيسية في التطبيق هو تكامله فقط مع Gmail لذا إذا كنت تستخدم بريد Gmail فقط في إرسال الرسائل واستقبالها فقد يكون هذا التطبيق مناسبًا لك.

5- تطبيق Spark:

يدعم تطبيق Spark جميع خدمات البريد الإلكتروني المعروفة، مثل: iCloud و Google و Yahoo و Exchange و Outlook و IMAP، ويتميز بصندوق وارد ذكي للمساعدة في تنظيم بريدك الإلكتروني في مجموعات، مثل: الرسائل الإخبارية، والمثبتة، والجديدة، والمرئية.

ويتيح لك التطبيق أيضًا القدرة على جدولة رسائل البريد الإلكتروني، وإرسالها لاحقًا، وإنشاء تذكيرات لمتابعة البريد الإلكتروني، وكما يدعم الإشعارات الذكية، ويتكامل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، مثل: Dropbox وGoogle Drive وOne Drive، كما يمكنك تخصيص التطبيق وفقًا لرغبتك الشخصية.