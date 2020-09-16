5 طرق لحل مشكلة عدم مزامنة تطبيق التقويم مع ساعة آبل

يتيح لك استخدام تطبيق (التقويم) Calendar في ساعة آبل البقاء على اطلاع بجدولك المزدحم وتذكيرك بالمكان الذي تريد أن تكون فيه، سواء كان لديك موعد مع الطبيب، أو اجتماعات متعددة في العمل، ولكن في بعض الأحيان تجد أن هناك مشكلة في عرض هذه التقاويم في ساعة آبل على الرغم من تأكدك من وجود الكثير من الأحداث في جدولك الزمني.

هذه المشكلة تحدث إذا توقفت ساعة آبل الذكية عن مزامنة بيانات التقويم مع هاتف آيفون الخاص بك، وهي مشكلة مزعجة ولكن مع ذلك يمكن حلها بسهولة.

إليك 5 طرق تساعدك في حل مشكلة عدم مزامنة بيانات تطبيق التقويم مع ساعة آبل:

1- تحقق من وجود تحديثات:

تعتبر هذه الخطوة أنسب طريقة لحل مشاكل الأداء في ساعة آبل، حيث يجب عليك التأكد دائمًا من أن نظام تشغيل الساعة محدث لآخر إصدار، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق (الساعة) Watch في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (ساعتي) My Watch، ثم اضغط على خيار (عام) General في القائمة التي تظهر لك.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update.

2- إيقاف تشغيل التقويم في iCloud ثم إعادة تشغيله مجددًا:



نظرًا إلى أن جميع بيانات تطبيق التقويم الخاصة بك تتم مشاركتها من خلال حسابك في (آي كلاود) iCloud مع أجهزتك المختلفة، فيمكن أن تساعدك خطوة إيقاف تشغيل التقويم في آي كلاود ثم إعادة تشغيله مجددًا على حل مشكلة في مزامنة التقويم الخاص بك مع ساعة آبل، ويمكنك فعل ذلك من خلال الخطوات التالية:



انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على شعار (آي كلاود) iCloud في أعلى الشاشة، ثم اضغط على (آي كلاود).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (التقويم) Calendar، قم أوقف تشغيله من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له إلى وضع عدم التشغيل.

اضغط على خيار (احتفظ به في هاتفي) Keep on my iPhone.

أعد تشغيل التقويم مرة أخرى من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له إلى وضع التشغيل.



امنح ساعة آبل بضع دقائق لتحديث مزامنة iCloud مرة أخرى، ثم تحقق لمعرفة هل تم حل المشكلة، أم لا.



3- إعادة تعيين مزامنة البيانات في ساعة آبل:

إذا كنت تواجه مشكلات مع عدم مزامنة تطبيق التقويم، فيمكنك استخدام إعداد داخل تطبيق (الساعة) Watch في هاتف آيفون لإعادة مزامنة البيانات بين تطبيق التقويم، بعد تمكين هذه الميزة، سيتم مسح جهات الاتصال والتقويمات في ساعة آبل واستبدالها بأحدث مزامنة لخدمة iCloud من هاتف آيفون الخاص بك.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على علامة التبويب (ساعتي) My Watch، ثم اضغط على خيار (عام) General.

قم بتحديد خيار (إعادة تعيين) Reset.

اضغط على خيار (إعادة تعيين مزامنة البيانات) Reset Sync Data.

قد تستغرق إعادة مزامنة جميع البيانات مع ساعة آبل بضع دقائق، لذا كن صبورًا.

4- قم بإلغاء إقران ساعة آبل:

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات مع عدم مزامنة تطبيق التقويم مع ساعة آبل، فيمكنك القيام بإلغاء إقران ساعة آبل بهاتف آيفون الخاص بك، ثم إعادة إقرانها مرة أخرى بعد الانتهاء، ولكن قبل القيام بذلك، يُوصى بشدة بحفظ نسخة احتياطية من ساعة آبل حتى إذا حدث خطأ ما يكون لديك نسخة احتياطية لاستعادة بيانات ساعتك الذكية.

5- الاتصال بخدمة دعم آبل:

في بعض الأحيان، تتطلب بعض المشكلات مزيدًا من المعرفة المتخصصة، ولن تتمكن سوى آبل من مساعدتك بشكل صحيح، لذا إذا جربت جميع الخطوات السابقة وما زلت تواجه مشكلات مع عدم مزامنة الأحداث في تطبيق التقويم مع ساعتك الذكية فيجب أن تحاول الاتصال بخدمة دعم آبل.